Prejudiciu enorm stabilit de ANAF la Primăria Aninoasa. Edilul comunei: „Controlul a fost efectuat la comandă”

Un control al ANAF desfășurat la Primăria Aninoasa a constatat un prejudiciu de peste trei miliarde de lei vechi în cazul derulării unui contract de asfaltare a unui drum pe o lungime de nouă kilometri. Controlul a fost solicitat de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), care efectuează o anchetă la Primăria Aninoasa. Lucrarea de asfaltare a fost finanțată din fondurile europene. Inspecția economico-financiară din cadrul ANAF Craiova susține că nu s-au efectuat o serie de lucrări, că nu s-a folosit cantitatea de materiale din proiect și acte. Mai multe decât atât, societatea a înregistrat un profit mai mare prin diferența de preț la materialele achiziționate și decontate ulterior.

Primarul comunei Aninoasa, Ilie Petroi, susține că cei de la ANAF și-au depășit competența: „S-a făcut un control încrucișat la unitățile cu care noi am avut contract și ele s-ar fi constatat anumite nereguli cu privire la cumpărarea unor materiale folosite la lucrarea de modernizare a drumului. Diferența între suma cu care s-au achiziționat materialele și cea cu care s-a decontat lucrarea s-a constat că reprezintă prejudiciu. Adică, diferența dintre bitumul cumpărat și suma care li s-a decontat a reprezentat prejudiciul. Nu este adevărat că nu s-au pus în operă anumite lucrări. În primul rând, nu s-a verificat în teren și nu s-a efectuat o expertiză. Pe de altă parte, acest contract și lucrările au făcut obiectul unor verificări din partea Inspectoratului de Stat în Construcții, a celor de la fostul APRDP (n.r. – Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit), actualul AFIR. S-au făcut verificări dacă lucrările au fost realizate corespunzător, după care s-au efectuat decontările. (…) Compartimentul care trebuia să efectueze aceste controale este unul distinct din ANAF București. Cei de la Craiova a dispus efectuarea acestui control de către un compartiment. Controlul trebuia să se desfășoare conform Ordonanței 66 și cei de la ANAF Craiova a efectuat controlul pe Ordonanța 119. Sunt oameni specializați că verifice contractele pe fonduri europene“.

Raportul ANAF arată că nu s-a depus balast și nu s-au respectat cantitățile de betoane. „Nicio persoană nu poate să constate decât în limita competențelor legale, iar controlul de la ANAF este legat de o verificare financiară legată de documentația existentă: situația de lucrări și toate documentele de plată. (…) Contractul cu APRDP are la anexă modalitatea de efectuare a plății: «Lucrările executate, bunurile livrate sau serviciile prestate trebuie să corespundă cantitativ, calitativ și valoric ofertelor câștigătoare». Societatea a venit cu oferte pe fiecare categorie de lucrări și materiale și contractul s-a încheiat pe suma respectivă. Eu trebuia să decontez la suma din contract. Inspecția economico-financiară a mers mai departe și a verificat la ce preț a cumpărat bitumul. (…) Prejudiciul constă în faptul că societatea s-a aprovizionat la anumite prețuri și au respectat oferta financiară atunci când s-au făcut decontările, cât și lipsa anumitor cantități de materiale, dar fără să se facă o verificare. Eu am avut un contract la cheie. Eu am avut un contract la cheie, nu separat pentru furnizarea materialelor și efectuarea lucrărilor”. Raportul nu a constatat și persoanele vinovate de prejudiciul constatat și dispune ca banii să fie recuperați de persoanele responsabile.

Raportul a fost contestat în instanța de judecată

Drumul modernizat se prezintă bine, susține primarul comunei Aninoasa: „A apărut o mică problemă legată de surpare. S-a făcut doar marcajul care se efectuează periodic, conform caietului de sarcini”. Primăria comunei Aninoasa a contestat raportul ANAF în instanța de judecată. Același lucru l-au făcut și firmele care executat documentația și lucrarea. Procesul Primăriei Aninoasa cu ANAF a fost suspendat până când se va judeca procesul intentat de societățile comerciale. „Cei de la ANAF au constatat un prejudiciu, dar noi am contestat raportul. (…) Am contestat procesul verbal al Inspecției economico-financiare . A intervenit o suspendare a acestuia, pentru că președintele completului a înțeles că baza acestui proces verbal este un alt proces verbal efectuat la societățile respective. Până la soluționarea acestuia, pentru că a fost contestat de firmele respective, procesul deschis de noi s-a suspendat. (…) Sunt foarte multe situații în care ANAF a nenorocit societăți comerciale, oameni și entități, iar, din păcate, și oamenii respectivi sunt plătiți tot din bani publici și nu am văzut să răspundă pentru ceea ce au făcut”.

„Control comandat”

Primarul Ilie Petroi spune că ancheta este una comandată de persoane care doresc să-l înlăture din funcție: „Cei doi inspectori s-au exprimat după finalizarea controlului că merg să discute cu șefii lor, ceea ce ne duce la ideea că nu a fost un control independent. Controlul a fost efectuat în baza sesizării DIICOT. Probabil că există un dosar penal. Nu știu foarte multe detalii, pentru că nu am fost chemat să discutăm. A fost efectuată la comandă, sub supravegherea unor persoane care au vrut să mă elimine din această funcție.