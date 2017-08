Salarii mai mari, de la anul, pentru angajații din CEO

Conducerea Complexului Energetic Oltenia (CEO) dă asigurări că, de anul viitor, va exista o creștere a veniturilor angajaților cu salarii mici. Sorinel Boza, managerul CEO, a precizat că sunt multe discrepanțe care trebuie să fie remediate: „Sunt multe probleme legate cu salariile. Sunt carențe mari. Doi oameni care fac aceeași muncă sunt plătiți diferit. Nu s-a făcut nimic cinci ani de zile, se așteaptă să se facă miracole în șase luni. Încet-încet se pot rezolva toate problemele și în momentul conceperii Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul viitor putem să luăm în calcul o creștere a salariilor mici“.

Creștere salarială pentru 835 de angajați

În urmă puțin timp, conducerea CEO a decis creșterea salariilor pentru angajații care aveau cele mai mici salarii: „Anul acesta am făcut un efort și am crescut salariile, așa cum am promis, celor 835 de oameni, care aveau salarii sub clasa a zecea. Acum, au toți peste clasa a zecea. A fost un prim obiectiv care a fost realizat“, a mai precizat Boza.