Salariile dascălilor, în pericol. Ștate neavizate și acuze de abuz în serviciu în curtea Inspectoratului Școlar Gorj

Conflictul sporurilor din educația gorjeană continuă și în 2018. Profesorii riscă să rămână în această lună fără salarii pentru că raportările statelor de personal nu ar fi fost făcute la timp. Pe de altă parte, conducerea Inspectoratului Școlar Gorj nu a avizat toate statele de plată din teritoriu pe unele intervenind și modificând sumele ce le reveneau dascălilor. Directorii de unități amenință că vor da în judecată conducerea Inspectoratului pentru abuz în serviciu.

Începutul de an este unul scandalos în ograda învățământului gorjean. Salariile dascălilor sunt din nou în pericol, după ce Ministerul Educației a luat locul primăriilor ca și ordonator de credite. Statele de plată efectuate de contabilii școlilor care acordă spor pentru condiții vătămătoare, ajunse la Inspectoratul Școlar Gorj, fie nu au fost avizate fie au fost modificate. „Începând cu 1 ianuare 2018 Ministerul Educației este ordonator principal de credite și care ne transmite nouă situația financiară referitor la salariile din învățămât, inspectoratul este ordonator secundar iar unitățile școlare, prin director, devine ordonator terțiar. În fiecare lună în acest flux financiar tot timpul există neconcordanțe care sunt discutate cu unitățile școlare și se reglează în program, în edusal. Fiecare își va face corecțiile după lege” a declarat inspectorul adjunct al ISJ Daniel Mocioi.

Nu dau ștatele intenționat

În toiul izbucnirii unui nou scandal, inspectorul general Ion Ișfan preferă să tacă. Îl scoate, însă, la rampă pe adjunct care susține că 20 de unități școlare din Gorj nu au prezentat pe final de an ștatele de personal motiv pentru care plata salariilor pentru această lună este pusă în pericol..”Sunt probleme cu statele de personal, nu le-au trimis la timp. Contabilii nostri au lucrat până târziu pentru a reuși să pune cifrele cap la cap. Se vor face plăți după calculele efectuate în luna noimebrie a anului trecut” , a mai adăugat Mocioi.

State neavizate la Bîlteni și Târgu Jiu

Liceul din Bîlteni este una din unitățile de învățământ în care dascălii beneficiază de spor pentru condiții vătămătoare. Aici, statele de plată nu au fost avizate motiv pentru care conducerea școlii nu stie să spună dacă va da sau nu banii profesorilor. „ Nu mi-au modificat statele de plată dar nu mi-au dat nici viză, bulina verde cum zicem noi. Nu cred că-mi va da viză. A tăiat la foarte multe școli. Nu a tăiat la noi și la Școala 4 din Târgu Jiu. Cred că nu se dă viză, dar nu-i nimic urmează instanța, avem răbdare. Făcând modificările în ștat de plată după un acord verbal de la Minister cred că vor fi probleme, sigur nu a fost acord scris. Pentru ștatul de plată, la mine, are parolă pe edusal doar contabila și secretara. Dacă Ministerul sau Inspectoratul vorbește cu administratorul platformei face o căsută, bifează căsuța și taie sporurile la prosti. E greșit să ne dea banii pe noimebrie 2017 pentru că noi am avut învățători în concediu de odină,educatoare, inclusiv eu am fost în concediu medical că am avut probleme cu inima, am fost în spital și e clar că imi lipsesc și mie ponturi. Dar dacă ia a 12-parte din bugetul de anul trecut eu am descedent”, a declarat Deaconescu Constantin, directorul Liceul Tehnologic Bîlteni.

Acuze de abuz în serviciu

Directorii de școli susțin că pentru a se spăla pe mâini, Inspectoratul Școlar Gorj a virat o parte din bani în conturi. Sumele insuficiente ar putea crea un conflict între dascăli și conducerea școlilor. „Forțează nota să dea vina pe noi. Un coleg a fost în Inspectorat când s-au tăiat sporurile. Noi stim și la ce scoala s-a întamplat, era o persoană de încredere acolo și ne-a spus. De la Inspectorat sa pornit totul și e caz de abuz în serviciu. Nu știu de ce nu se sesizează organele de control. Ne-au vizat bani în cont pe nivelul lui 2017. Păi mie nu-mi ajung nici dacă tai sporurile banii aia, pentru că trebuia să vireze a 12 parte din bugetul de anul trecut sau verificau ștatele noastre și vedeau cât am nevoie fără sporuri. Sunt colegi care au scos ștatul modificat de Inspectorat și să sperăm că vom câștiga pe viitor, ne adresăm instanței. Dacă ne dă hârtie că nu e legal, operăm imediat pe ștate, dar să ne dea hârtie” , a mai adăugat directorul.