55 de ani de istorie a Pandurilor, călcată în picioare!

De 55 de ani, stadionul de vis – a – vis de Primărie e stadionul Pandurilor.

Înainte să fie demolat, era stadionul Pandurilor.

Cârciumaru l-a demolat, fără să-ntrebe pe nimeni, ca să facă stadion nou pentru Pandurii, pentru ca Pandurii să poată juca la Târgu Jiu meciurile de acasă din cupele europene.

Stadionul e aproape gata. Pandurii e încă în viață, chiar dacă în Liga a doua.

Trei tăntălăi – Boza, Cosmin Popescu și Marcel Romanescu – nici nu se retrag de la Pandurii, dar nici nu mai bagă vreun ban, de nu se mai știe când. Dac-ar putea să deconecteze echipa de la ultimele perfuzii care o țin în viață, ar face-o. Au însă o problemă: Marin Condescu. Dacă n-ar fi fost el, sunt convins că echipa s-ar fi desființat din ianuarie.

Atât cei trei tăntălăi, câți și alții ca ei, s-au grăbit să înființeze sau să preia alte echipe, în ideea de a pune mâna pe spațiile noului stadion. Ei fac ca țiganul care are trei copii de hrănit, și o singură pâine. În loc să se ducă la muncă, să poată aduce mai multă mâncare acasă, țiganul mai fată încă trei copii.

În tot acest peisaj cu idioți, cel mai mult mă irită prosteala pe care ne-o livrează primarul Romanescu. El ne minte pe toți, fără să clipească, atunci când spune public că nu știe din dispoziția cui au fost înlocuite scaunele cu care se scrisese PANDURII pe tribuna întâi. Tribuna aia e chiar sub fereastra primarului. Oricât de tăntălău ai fi, oricât de puțin ți-ar păsa de Pandurii și de Târgu Jiu, n-ai cum să nu te interesezi din dispoziția cui se schimbă scaunele, sub fereastra ta, Romanescule, și n-ai cum să spui tu, unui oraș întreg, că nu știi, că habar n-ai, că nu ești implicat șamd. Transparentule, care ești.

Niciunul dintre acești idioți nu poate să înțeleagă că brandul PANDURII face parte din patrimoniul de imagine al Târgu Jiului, că atât în România cât și în Europa orașul e mai cunoscut prin PANDURII decât prin Brâncuși, și că PANDURII reprezintă unul dintre pilonii identitari ai Târgu Jiului.

Idioților, puneți scaunele la loc!

Narcis Daju