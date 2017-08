CTITORII HAOSULUI: JEGURILE DIN POLITICĂ ȘI NOI, CEILALȚI, CARE TĂCEM 

Niciodată n-a fost atâta HAOS și ANOMIE în Gorj ca acum.

Pentru cei care nu știu, ANOMIA e ”absența normelor sau valorilor sociale la nivelul individului ori al societății; dezordine, dezorganizare”.

Dacă Gorjul ar fi un organism uman, azi ar avea fundul în loc de cap, păr în loc de picioare, urechi în loc de mâini și pârțuri în loc de creier.

Nimic din ceea ce se-ntâmplă în Gorj acum nu mai are vreo urmă de rațiune sau sens, totul e anapoda și dacă urmărești atent ce se-ntâmplă zi de zi, minut cu minut, e imposibil să n-o iei razna.

În județul ăsta sunt mii de oameni care își iubesc locurile în care s-au născut atât de mult încât n-ar pleca de aici în ruptul capului. Cu toate acestea, ei se uită la dezastru cu mâinile încrucișate, fiind convinși că nu-l pot opri.

Acum, în spațiul public, nu există niciun element reglator. De aici, haosul. Presă, nu. Justiție, nu. Poliție, nu. Administrație, nu. Guvern, adică Prefectură, nu. Sindicate, nu. Societate civilă, nu. Lideri politici, nu.

O să vă dau câteva exemple:

– Miercurea trecută, în urma demersurilor deputatului Weber, se opresc lucrările pe DN 67. Weber spune cu subiect și predicat că pe DN 67 se mai fac doar marcaje rutiere și atât. Luni reîncepe ”modernizarea” cu bolovani și câteva picături de emulsie, Weber tace, presa tace, toată lumea tace. Nici Ministerul Transporturilor, nici CNAIR nu spune public de ce a oprit miercuri lucrările și de ce le-a repornit luni. De ce tac toți? Pentru că lucrarea costă aproape 2 milioane de euro, care se-mpart! De aia! Cât ai luat, Weber, tăticule, din moment ce taci acum, atât de nonșalant?

– Mii de familii sunt afectate de ruperea podului de la Turcinești. Călinoiu și Ciurel îi ordonă lui Cosmin Popescu să-i dea lucrarea IDP-ului și lui Armeanca. Popescu se execută. Vine Jiul mare, le ia toate acareturile. Abia după aceea IDP-ul își dă seama că n-are angajați, cu care să facă podul. Toată lumea tace.

– Boza îl mituiește pe ministrul Energiei cu Touaregul personal, și pe liderii sindicali cu bani de păcănele. În CEO continuă haosul, dar toată lumea tace.

– Peste 12.000 de oameni îl votează pe Romanescu ca să scape Târgu Jiul de regimul Cârciumaru, dar mega-profesorul universitar se dovedește în tot ce face mai prost și mai inutil ca Axinte, din Vacanța Mare, chiar dacă nu zice câne, pâne, și alte regionalisme, precum senatorul lui preferat. Toată lumea tace, de frică să nu ajungă subiect de știre la televiziunea magnatului Sarcină, care a fost predată la cheie lui Romanescu, cel mai probabil în schimbul stadionului.

– CEO, CJ și Primăria se angajează în dosarul de insolvență al Pandurilor că vor contribui financiar pentru redresarea Pandurilor, dar nu bagă niciun ban, și nici nu renunță la statutul de membri fondatori. Trompetele șpăgare știu una și bună: Condescu, rămas singur pe baricade, e vinovat.

– Prefectul se dovedește atât de prost și de inadecvat funcției încât orice demers analitic e atât de inutil încât ar compromite iremediabil analizatorul. Ultima dată a interzis victimelor batjocurii de pe DN 67 dreptul lor constituțional, consfințit și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, de a se adresa justiției. Cu astfel de poziții publice Florescu n-ar putea fi prefect nici în cel mai înapoiat trib de canibali. Dar în Gorj, se poate, și toată lumea tace.

– Șapte parlamentari de Gorj consumă în fiecare lună câte 400.000.000 lei vechi, fără să producă vreunul dintre ei un singur lucru bun pentru acest județ, dar toată lumea tace, pentru că mare parte dintre consilierii lor sunt ziariști integri, independenți și mai ales nemiloși, cu parlamentarii.

– Dan Vîlceanu, singurul parlamentar non-PSD, are zero interpelări și zero întrebări, deși, repet, e singurul parlamentar de opoziție din Gorj. În trei zile din șapte apare la televiziunile centrale, mestecând rumeguș, și nesusținând prin nimic cauza Gorjului. Din moment ce Vîlceanu a ajuns comunicator PNL, vă dați seama în ce hal a ajuns PNL-ul? Dar toată lumea tace.

– Primarii PNL își dau coate și se întreabă unii pe alții ”bă, cine mai conduce PSD-ul, ca să știm și noi cu cine vorbim pentru transfer”. Majoritatea nu se sfiesc să-l omagieze public pe Cârciumaru, fiindcă le-a adus bani pe PNDL 2. Despre Vîlceanu, niciun cuvânt. Dar, câtă vreme Șuță, Pecingină și Chircu încă acceptă să-și bea cafeaua cu el, la Madame, nu e totul pierdut. Și toată lumea tace.

– La Coloană e tot BEZNĂ, pentru că Romanescu are alte priorități. De pildă, noul primar ne anunță că a sesizat comisia de disciplină a Primăriei, împotriva celor care i-au ascuns raportul ANAF, dar are grijă să se antepronunțe, de prost ce e, în secunda următoare, că BEZNĂ n-are nicio vină, și că singurul vinovat e Răduțoiu. Sincer, nu mi-am imaginat niciodată că Romanescu e atât de prost. Dar toată lumea tace.

– La Târgu Jiu tocmai s-a încheiat încă un sezon turistic, în continuare n-avem niciun ghid nici la Poarta Sărutului, nici la Coloană, dar gunoaiele angajate pe pile la cele două Centre Brâncuși sunt bine-merci, si sigur cu Romanescu primar au toate sansele sa prindă o pensie măricică, de fapt o binemeritată recompensă, pentru atâta stat, la stat.

Orice nebun și-ar propune acum să îndrepte ceva în Gorjul contemporan, n-ar avea cu cine, fiindcă toată lumea e ocupată, cu edificarea haosului descris mai sus.

Eu consider că mi-am făcut datoria față de voi, și v-am spus.