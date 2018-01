Întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici:

15.01.2018

09:00 – 17:00 Com. Drăgotești – PTA Corobăi nr. 1, PTA Corobăi nr. 2, PTA Corobăi nr. 3 – sat Corobăi, PTA Trăstioara nr. 1, PTA Trăistioara nr. 2 – sat Trăistioara

09:00 – 17:00 Com. Bolboși – PTA Bălăcești – sat Bălăcești, PTA Bolboasa – sat Bolboasa, PTA Bolboși nr. 1, PTA Bolboși nr. 2 – sat Bolboși, PTA Valea – sat Valea, PTA Ohaba Jiu – sat Ohaba Jiu, PTA Ursoaia – sat Ursoaia

09:00 – 17:00 Com. Văgiulești – PTA Covrigi – sat Covrigi, PTA Hobița – Hobița, PTA Murgilești – sat Murgilești

09:00 – 17:00 Com. Borăscu – PTA Borăscu nr. 1, PTAB Borăscu nr. 2 – sat Borăscu, PTA Gura Menții – sat Gura Menții, PTA Menți de Jos – sat Menți de Jos, PTA Miluta nr. 1, PTA Miluta nr. 2 – sat Miluta

16.01.2018

08:00 – 16:00 Târgu Jiu – PTA 9 – Aleea Sfântu Dumitru

10:00 – 15:00 Com. Turburea – PTA Turburea de Sus – sat Turburea (parţial)

10:00 – 15:00 Com. Aninoasa – PTA Bobaia nr. 1, PTA Bobaia nr. 2 – sat Bobaia, PTA SNG Ploiești (terţ)

10:00 – 15:00 Com. Săuleşti – PTCZ Irigaţii Săuleşti, Balastieră Săuleşti, PTA Sablare Bibeşti (terţ)

10:00 – 15:00 Com. Vladimir – PTA Vladimir nr. 1, PTA Vladimir nr. 2, PTA Vladimir nr. 3 – sat Vladimir, PTA Andreești nr. 1, PTA Andreești nr. 2 – sat Andreești, PTA Valea Deşului – sat Valea Deşului, PTA Fraşinu nr. 1, PTA Fraşinu nr. 2 – sat Frasinu, PTA Moţeşti – sat Moţeşti, PTA Alcatel Andreeşti, PTA Asfalt Andreeşti (terţ)

09:00 – 17:00 Com. Văgiulești – PTA Covrigi – sat Covrigi, PTA Hobița – Hobița, PTA Murgilești – sat Murgilești

09:00 – 17:00 Com. Borăscu – PTA Borăscu nr. 1, PTAB Borăscu nr. 2 – sat Borăscu, PTA Gura Menții – sat Gura Menții, PTA Menți de Jos – sat Menți de Jos, PTA Miluta nr. 1, PTA Miluta nr. 2 – sat Miluta, PTA Scorușu – sat Scorușu, PTA Calapăru – sat Calapăru, PTA Baniu – sat Baniu

09:00 – 17:00 Com. Bolboși – PTA Valea – sat Valea, PTA Ohaba Jiu – sat Ohaba Jiu, PTA Ursoaia – sat Ursoaia, PTA Igirosu – sat Igirosu

09:00 – 17:00 Turceni -PTA Ion Iordache (terț)

09:00 – 17:00 Com. Negomir – PTA Nucet – sat Nucet, PTA Brânzănești – sat Brânzănești, PTA Raci – sat Raci, PTA Paltinu 1 și PTA Paltinu 2 – sat Paltinu, PTA Orzu – sat Orzu, PTA Artanu 1, PTA Artanu 2, PTA Artanu 3 – sat Artanu, PTA Ursoaia – sat Ursoaia, PTA Negomir 1, PTA Negomir 2 – sat Negomir, PTA Bohorelu – sat Bohorelu

17.01.2018

09:00 – 17:00 Com. Glogova – PTA Iormaneşti 1, PTA Iormaneşti 2 – sat Iormaneşti, PTAM Glogova 3, PTA Glogova nr. 1 – sat Glogova, PTA Cămuieşti – sat Cămuieşti, PTA Clejneşti – sat Clejneşti, PTA Turoforest Gater Glogova (terţ), PTA Olteanu nr. 1, PTA Olteanu nr. 2 – sat Olteanu

09:00 – 17:00 Com. Cătunele-PTA Steic – sat Steic, PTA Valea Perilor 1, PTA Valea Perilor 2 – sat Valea Perilor, PTA Almisan (terţ), PTA Cătune – sat Cătune, PTA Dealul Viilor – sat Dealul Viilor, PTA Lupoaia nr. 2 – sat Lupoaia (parţial), PTA Valea Mănăstirii – sat Valea Mănăstirii

09:00 – 17:00 Motru – PTA Autogară, străzile: Calea Severinului (parţial), calea Tismenei (parţial), PTA Agromec, strada Însurăţei

18.01.2018

12:00 – 15:00 Com. Urdari – PTA Urdari nr. 5 – Urdari (parțial)

09:00 – 17:00-Turceni-PTA Strâmba nr. 1, PTA Strâmba nr. 2, PTA Strâmba nr. 3 – sat Strâmba, PTA Valea Viei nr. 1, PTA Valea Viei 2 – sat Valea Viei, PTA Gârbovu – sat Gârbovu, PTA Murgești nr. 1, PTA Murgești nr. 2 – sat Murgești, IDAIL Turceni, PTA Streand Turceni (terț), PTA Jilț nr. 2, PTA Gară Turceni (terț), PTA Asecări nr. 1 (terț), PTA Asecări nr. 2 (terț), PTA Asecări nr. 3 (terț), PTCZ Gară Turceni (terț)

09:00 – 17:00 Com. Plopșoru – PTA Broșteni – sat Broșteni, PTA Ceplea – sat Ceplea

19.01.2018

09:00 – 17:00 Com. Brănești – PTA SMA Capu Dealului, PTA Capu Dealului nr. 2, PTA Capu Dealului nr. 3 – sat Capu Dealului, PTA Bădești nr. 1, PTA Bădești nr. 2 – sat Bădești, PTA Gilort – sat Gilort, Pârâu nr. 1, Pârâu nr. 2 – sat Pârâu

09:00 – 17:00-Plopșoru-PTA Broșteni – sat Broșteni, PTA Ceplea – sat Ceplea, PTA Piscuri nr. 1, PTA Piscuri nr. 2 – sat Piscuri, PTA Daia – sat Daia, PTA Alimentare Apă Daia (terț)

09:00 – 17:00 Com. Aninoasa – PTA Groșerea nr. 1, PTA Groșerea nr. 2 – sat Groșerea, PTA Costești nr. 1, PTA Costești nr. 2 – sat Costești, PTA Daia – sat Daia

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.

Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Gorj pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon: Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea; 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.