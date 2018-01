ÃŽntreruperea furnizÄƒrii energiei electrice la consumatorii casnici ÅŸi agenÅ£ii economici:

Întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici:

30.01.2018

09:00 – 17:00 Oraș Motru – PTA Ploștina nr. 1, PTA Ploștina nr. 2 – sat Ploștina, PTAB St. Zăvoi Motru (terț), PTA Leurda – sat Leurda

31.01.2018

09:00 – 17:00 Com. Motru – PTA Însurăței Gară – Însurăței – parțial

09:00 – 17:00 Com. Samarinești – PTA Samarinești nr. 1, PTA Samarinești nr. 2 – sat Samarinești, PTA Valea Bisericii – sat Valea Bisericii, PTA Gospodărie Apă (terț), PTA Telemobil (terț), PTA Larga – sat Larga, PTA Băzăvani – sat Băzăvani, PTA Țirioi – sat Țirioi

09:00 – 17:00 Com. Slivilești – PTA Strâmtu nr. 1, PTA Strâmtu nr. 2 – sat Strâmtu, PTA Cojmănești – sat Cojmănești, PTA Tehomir nr. 1, PTA Tehomir nr. 2 – sat Tehomir, PTA Stiucani – sat Stiucani, PTA Miculești – sat Miculești, PTA Slivilești – sat Slivilești, PTA Sura – sat Sura, PTA Siacu – sat Siacu

01.02.2018

08:00 – 13:00 Com. Jupânești – PTA Vierșani – sat Vierșani, PTA Rogojina nr. 1 – sat Rogojina – parțial, PTA Balastieră Popescu (terț)

12:00 – 18:00 Com. Jupânești – PTA Jupânești nr. 1, PTA Jupânești nr. 2 – sat Jupânești, PTA Vidin – sat Vidin, PTA Pârâu Boia – sat Pârâu Boia, PTA CFR Jupânești (terț)

02.02.2018

08:00 – 11:00 Com. Cărbunești – PTA Deferizare (terț)

12:00 – 18:00 Com. Cărbunești – PTCZ CFR Cărbunești (terț), PTS St. Fluide (terț), PTA Tehnotop (terț), PTCZ Turbocim, PTA Dalemi (terț), PTCZ Aristom Trans (terț), PTS Durmacons Mixturi, PTA St Astfalt (terț), PTA Inspet (terț), PTA EHI (terț), PTAM Epurare (terț), PTAB St. Epurare Aparegio (terț)

13:00 – 16:00 Târgu – Jiu – PTAM Peugeot – Service Peugeot

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro