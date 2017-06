Întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici:

04.07.2017

09:00 – 17:00 Târgu Jiu, PTAB 232 – str. Jean Bărbulescu

05.07.2017

09:00 – 17:00 Târgu Jiu, PTAB 266 – cartier Iezureni, străzile: Păltiniş, Stejarului, Restaurant Bunăiasu

09:00 – 17:00 Com. Turcinești, PTA Turcinești nr. 1 – sat Turcinești – parțial

06.07.2017

09:00 – 17:00 Com. Brănești, PTA Pîrîu nr. 2 – sat Pîrîu

09:00 – 17:00 Com. Aninoasa, PTA Groșerea 1 și PTA Groșerea nr. 2 – sat Groșerea, PTA Costești nr. 1 și PTA Costești nr. 2 – sat Costești, PTA Daia – sat Daia

09:00 – 17:00 Com. Plopșoru, PTA Piscuri nr. 1 și PTA Piscuri nr. 2 – sat Piscuri, PTA Deleni – sat Deleni, PTA Alimentare Apă Deleni (terț)

10:00 – 18:00 Com. Văgiulești, PTA Cârciu nr. 1, PTA Cârciu nr. 2 – sat Cârciu, PTA Văgiulești – sat Văgiulești, PTA Ungureni – sat Ungureni, PTA Valea Motrului – sat Valea Motrului, PTAB Stația Apă (terț), PTAB Stația de Epurare (terț)

07.07.2017

09:00 – 17:00 Oraş Turceni PTA Asecări nr. 1 (terț), PTA Asecări nr. 2 (terț) și PTCZ Gară Turceni (terț)

08:00 – 10:00 Com. Bumbești Jiu, PTA Curtișoara nr. 2 – sat Curtișoara – parțial, PTA IAS Curtișoara (terț)

08:00 – 10:00 Târgu Jiu, PTA Iezureni nr. 1, PTA Iezureni nr. 2 – cartier Iezureni , PTAM Service Peugeot – Service Peugeot

10:00 – 17:00 Târgu Jiu, PTA 40 – UM Iezureni

17:00 – 18:00 Târgu Jiu, PTA Iezureni nr. 1, PTA Iezureni nr. 2 – cartier Iezureni , PTAM Service Peugeot – Service Peugeot

17:00 – 18:00 Com. Bumbești Jiu, PTA Curtișoara nr. 2 – sat Curtișoara – parțial, PTA IAS Curtișoara (terț)

08.07.2017

09:00 – 17:00 Târgu Jiu, PTA 123 – SC Comat SRL, PTCZ 195 – Sediu Servicii Energetice, Sediu Elco Târgu Jiu, PTCZ 67 – str. Depozitelor – depozite Succes, agenți comerciali și abonați casnici

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.

Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Gorj pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon: Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea; 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.