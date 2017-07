Întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici:

24.07.2017

08:30 – 16:00 Com. Bumbești Jiu, PTA Pompe Bumbești (terț), PTA Axatruc (terț), PTAB Metal Colect (terț), PTA Releu Bumbești, PTA Muzeu Curtișoara (terț), PTS Stație Curtișoara (terț), PTA Curtișoara nr. 2 – Curtișoara – parțial

09:00 – 17:00 Com. Bustuchin, PTA Poiana nr. 1 și PTA Poiana nr. 2 – sat Poiana, PTA Pompe Apă Bustuchin – Pompe apă

09:00 – 17:00 Com. Roșia de Amaradia, PTA Roșia de Sus nr. 1, PTA Roșia de Sus nr. 2 – sat Roșia de Sus, PTA Stejaru de Roșia – sat Stejaru de Roșia, PTA Seciuri – sat Seciuri, PTA Sitoaia – sat Sitoaia, PTA translator Seciuri (terț), PTA Cosmote (terț)

09:00 – 17:00 Com. Alimpești, PTA Corșoru – sat Corșoru, PTA Alimpești nr. 1, PTA Alimpești nr. 2, PTA Alimpești nr. 3 – sat Alimpești, PTA Nistorești – sat Nistorești, PTA Sârbești – sat Sârbești, PTA Ciupecenii de Olteț și PTAB Ciupecenii de Olteț – sat Ciupecenii de Olteț, PTA Microprod Alimpești (terț)

25.07.2017

09:00 – 17:00 Com. Bălănești, PTA Bălenești nr. 1 – Bălănești – parțial

09:00 – 17:00 Turceni, PTA Jilț nr. 1 – Turceni – str. Sfântu Dumitru

09:00 – 17:00 Com. Baia de Fier, PTA Baia de Fier nr. 2, PTA Baia de Fier nr. 3, PTA Baia de Fier nr. 4, PTA Baia de Fier nr. 6, PTA Baia de Fier nr. 7, PTA Baia de Fier nr. 8 – sat Baia de Fier – parțial

09:00 – 17:00 Com. Polovragi, PTA Polovragi nr. 1, PTA Polovragi nr. 2, PTA Polovragi nr. 3, PTA Polovragi nr. 4, PTA Polovragi nr. 5, PTA Polovragi nr. 6, PTA Polovragi nr. 7, PTA Polovragi nr. 8, PTA Polovragi nr. 9 – sat Polovragi, PTA Racovița – sat Racovița

09:00 – 17:00 Com. Plopșoru, PTA Plopșoru nr. 1, PTA Plopșoru nr. 2 – sat Plopșoru, PTA Olari – sat Olari, PTA Cocoreni nr. 1, PTA Cocoreni nr. 2 – sat Cocoreni , PTA Gară Plopșoru (terț), PTA SI Sțație 110 CFR (terț)

26.07.2017

09:00 – 17:00 Com. Fărcășești, PTA Fărcășești – sat Fărcășești, PTA Valea Cu Apă – sat Valea Cu Apă, PTA Peșteana de Jos nr.1, PTA Peșteana de Jos nr.2 – sat Peșteana de Jos

09:00 – 17:00 Novaci, PTA Novaci 1 – strada Nucilor, Parîngului, Mioarelor, Șesului, PTA Novaci 5 – strada Valea Gilortului, PTA Fabrica de Pîine Novaci – strada Dumitru Brezulescu, PTAB Novaci nr. 3, PTAB Novaci nr. 6 – str. Rânca, PTA Bercești – sat Bercești, PTA Schela Novaci nr. 1, PTA Schela Novaci nr. 2 – sat Schela Novaci, PTA Staţia Peco Novaci Rânca (terț), PTA Fabrica de Pâine Novaci (terț)

09:00 – 17:00 Com. Baia de Fier, PTA Baia de Fier nr. 1, PTA Baia de Fier nr. 5 – sat Baia de Fier – parțial, PTA Cernădie nr. 1, PTA Cernădie nr. 2, PTA Cernădie nr. 3, PTA Cernădie nr. 4 – sat Cernădie

27.07.2017

09:00 – 17:00 Com. Hurezani, PTA Hurezani nr. 1 – sat Hurezani – parțial

09:00 – 17:00 Novaci, PTA IRE Novaci – str. Eroilor – parțial – agenți comerciali Piața, Banca Transilvania, PTA Pociovaliște nr. 1, PTA Pociovaliște nr. 2, PTA Pociovaliște nr. 3 – sat Pociovaliște, PTA Huluba – sat Huluba, PTA Novextera (terț), PTA Stație Epurare Novaci

28.07.2017

09:00 – 17:00 Com. Căpreni, PTA Căpreni – sat Căpreni

09:00 – 17:00 Com. Mușetești, PTA Bârcaciu – sat Bârcaciu, PTA Mușetești, PTAB Mușetești, PTA apă Mușetești, PTA Romtelecom Mușetești – sat Mușetești, PTA Grui – sat Grui, PTA Buzești – sat Buzești, PTA Stăncești – sat Stăncești, PTA Larga Stăncești – sat Larga Stăncești, PTA Pădureni – sat Pădureni, PTA Cristaflour (terț), PTA Silupex (terț)

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.

Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Gorj pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon: Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea; 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.