Întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici: 07.08.2017 09:00 - 17:00 Târgu Jiu, PTAB 266 Cartier Iezureni, Str. Păltiniş, Stejarului, Restaurant Bunăiașu 09:00 - 17:00 Com. Turcinești, PTA Turcinești nr. 1, PTA Turcinești nr. 2, PTA Turcinești nr. 3 – sat Turcinești, PTA Rugi nr. 1 si PTA Rugi nr. 2 – sat Rugi, PTA Cartiu – sat Cartiu, PTA Horezu – sat Horezu, PTA Stație Apa Cartiu (terț), PTA Balastiera Sâmbotin (terț), PTS ACH Turcinești 09:00 - 17:00 Com. Schela, PTA Sâmbotin nr. 1 și PTA Sâmbotin nr. 2 – Sat Sâmbotin 08:00 - 13:00 Com. Bălești, PTA Bălești nr. 2 – sat Bălești - parțial 13:00 - 16:00 Com. Bălești, PTA Sere Bălești - sat Bălești – parțial 09:30 - 17:30 Com. Hurezani, PTA Pegeni – sat Pegeni 08.08.2017 09:00 - 17:00 Com. Schela, PTA Arsuri – sat Arsuri, PTA Schela nr. 1, PTA Schela nr. 2 – sat Schela, PTA Grui nr. 1, PTA Grui nr. 2 – sat Grui 09:00 - 17:00 Com. Turcinești, PTA Rugi nr. 1 si PTA Rugi nr. 2 – sat Rugi 08:00 - 13:00 Com. Bălești, PTA Găvănești 13:00 - 16:00 Com. Slivilești, PTA Siacu - sat Siacu- parțial 09:30 - 17:30 Com. Hurezani, PTA Hurezani nr. 1 – sat Hurezani - parțial 09.08.2017 09:00 - 17:00 Com. Schela, PTA Gaze Frunții (terț), PTA Silvășan (terț), PTA Bazine Apă Gornăcel (terț) 08:00 - 13:00 Com. Văgiulești, PTA Ungureni – sat Ungureni - parțial 13:00 - 16:00 Com. Peștișani, PTA Drăgoești - sat Drăgoești – parțial 09:30 - 17:30 Com. Bolboși PTA Valea – sat Valea 09:00 - 17:00 Târgu Jiu, PTAB 232 – str. Jean Bărbulescu 08:00 - 10:00 Com. Bumbești Jiu, PTA Curtișoara nr. 2 – sat Curtișoara – parțial, PTA IAS Curtișoara (terț) 08:00 - 10:00 Târgu Jiu, PTA Iezureni nr. 1, PTA Iezureni nr. 2 – cartier Iezureni , PTAM Service Peugeot – Service Peugeot 10:00 - 17:00 Târgu Jiu, PTA 40 – UM Iezureni 17:00 - 18:00 Târgu Jiu, PTA Iezureni nr. 1, PTA Iezureni nr. 2 – cartier Iezureni , PTAM Service Peugeot – Service Peugeot 17:00 - 18:00 Com. Bumbești-Jiu, PTA Curtișoara nr. 2 – sat Curtișoara – parțial, PTA IAS Curtișoara (terț) 10.08.2017 08:00 - 14:00 Tismana, PTA Tismana Gară, PTA Ungureni, PTA Platformă Triunghi – Tismana plecare spre Celei, PTA Pocrui nr. 3 – sat Pocruia – parțial, PTA Celei nr. 1 și PTA Celei nr. 1 și PTA Celei nr. 2 – sat Celei, PTA Costeni – sat Costeni 12:00 - 20:00 Com. Padeș, PTA Apa Neagră nr. 1 – sat Apa Neagră, PTA Padeș nr. 1, PTA Padeș nr. 2 – sat Padeș, PTA Văieni nr. 1, PTA Văieni nr. 2 – sat Văieni, PTA Călugăreni nr. 1 08:00 - 13:00 Com. Plopșoru, PTA Broșteni – sat Broșteni - parțial 13:00 - 16:00 Com. Brănești, PTA Gilortul - sat Gilortul – parțial 09:30 - 17:30 Com. Bumbești Jiu, PTA Curtișoara nr. 2 – sat Curtișoara nr. 2 11.08.2017 08:00 – 14:00 Com. Plopșoru, PTA Văleni nr. 2 – sat Văleni – parțial, PTA Gura Văii (terț) 12:00 - 20:00 Com. Mătăsari, PTA Brădet nr. 1, PTA Brădet nr. 2 – sat Brădet, PTA Bradețel – sat Brădețel, PTA Mobilrom (terț), PTA Cosmote (terț), PTA repompare Strâmba (terț) 14:30 – 19:00 Târgu Jiu, PTA 47- Cartier Obreja, străzile Ioan Budai Deleanu, Măgura, Mihail Kogălniceanu, Dimitri Cantemir, Aurel Vlaicu – partial, PTCZ nr. 6 Târgu – Jiu – Strada Comuna din Paris, Blocuri Comuna din Paris, strada Prahova, strada General Dragalina – partial, PTS 194 (terț), PTCZ 39 (terț) 08:00 - 13:00 Com. Prigoria, PTA Zorlești – sat Zorlești - parțial 13:00 - 16:00 Com. Albeni, PTA Bolbocești nr. 1 si PTA Bolbocești nr. 2 - sat Bolbocești – parțial 09:30 - 17:30 Com. Bălești PTA Găvănești – sat Găvănești 09:00 - 17:00 Târgu Jiu PTAB 266 Cartier Iezureni, Str. Păltiniş, Stejarului, Restaurant Bunăiasu 09:00 - 17:00 Com. Turcinești, PTA Turcinești nr. 1 – sat Turcinești - parțial 12.08.2017 09:00 - 14:00 Com. Văgiulești, PTA Văgiulești – sat Văgiulești, PTA Ungureni – sat Ungureni, PTA Valea Motrului – sat Valea Motrului, PTA Stație Epurare (terț), PTAB Stație Apă (terț) 12:00 - 18:00 Motru, PTA Agerom (terț), PTA F Oxigen (terț) Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro. Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Gorj pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon: Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice rețea; 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.