Întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici:

05.02.2018

09:00 – 17:00 Com. Tg Cărbunești – PTA Cojani nr. 1, PTA Cojani nr. 2, PTA Cojani nr. 3, PTA Cojani nr. 4 – sat Cojani PTA Stație Transfer Deșeuri (terț)

09:00 – 17:00 Com. Albeni – PTA Gară Albeni (terț), PTS Stație Sortare CCCF (terț)

09:00 – 17:00 Com. Săcelu – PTA Magherești – sat Magherești

09:00 – 12:00 Târgu Jiu – PTAM 249 Staţie PECO Rompetrol de pe strada Ecaterina Teodoroiu

12:00 – 15:00 Târgu Jiu – PTAM 240 – str. Mărgăritarului, blocurile: 1E și 1F, Direcţia salubritate Comunală, staţia de Astfalt Marini, Calea Romaneşti (de la Peco până la calea ferată)

06.02.2018

09:00 – 17:00 Com. Mușetești – PTA Mușetești – sat Mușetești, PTA Pădureni – sat Pădureni, PTA Grui – sat Grui

09:00 – 13:00 Târgu Jiu – PTCZ 179 – str. 23 August – parțial, 1 Decembrie 1918 – parțial, PTCZ 67 – str. Depozitelor – depozite Succes, agenți comerciali și abonați casnici

12:00 – 15:00 Târgu Jiu – PTCZ 34 – Casa Națională de Asigurări de Sănătate Gorj, străzile: Griviței – case, Cristian Tell – blocurile 14,19, Cristian Oancea – parțial, Traian – blocul 9

07.02.2018

09:00 – 17:00 Novaci – PTA Hirișești – sat Hirișești, PTA Bercești – sat Bercești

08.02.2018

09:00 – 17:00 Com. Turburea – PTA Cocorova – sat Cocorova

09:00 – 17:00 Com. Licurici – PTA Frumușei – sat Frumușei

09:00 – 17:00 Com. Logrești – PTA Moșteni – sat Moșteni

09:00 – 17:00 Com. Alimpești – PTA Corșoru – sat Corșoru

09.02.2018

09:00 – 17:00 Com. Săcelu – PTA Blahnița de Sus nr. 1 și PTA Blahnița de Sus nr. 3 – sat Blahnița de Sus

12:00 – 15:00 Târgu Jiu – PTCZ nr. 13 – străzile: Calea Severinului (de la intersecția cu Panduri până la barieră), Cernădia, Tismana

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.

Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Gorj pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon: Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea; 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.