Anchetă internă la IPJ Gorj! Vizați sunt polițiștii din Mătăsari care au tras de picioare un șofer

Conducerea Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Gorj a dispus efectuarea unei anchete în cazul a doi poliţişti din Mătăsari. Înainte de Sfânta Maria, cei doi oameni ai legii au fost filmaţi în timp ce forţau un şofer să intre în secţia locală, pe motiv că ar fi consumat alcool și că refuzase să sufle în etilotest, refuzând și să meargă la spital pentru prelevarea probelor biologice. Șoferul în cauză a făcut un adevărat show în secția de poliție, prietenii săi fiind cei care l-au și filmat. Tânărul spune că nu consumase alcool în acea seară. Victima a depus plângere împotriva polițiștilor, acuzându-i de abuz şi lovire.

Imagini ce par desprinse din filme și care au avut loc într-o secție de poliție din județul Gorj au apărut în mediul online. Doi poliţişti din Mătăsari s-au luptat să ducă la audieri un şofer prins băut la volan. Tânărul s-a aruncat pe jos, fiind nevoie ca oamenii legii să îl tragă de picioare ca să îl ducă la secție. Culmea, acesta şi-a chemat şi prietenii în ajutor, ei filmând scena incredibilă. Polițiștii spun că tot scandalul a pornit pentru că şoferul prins beat la volan a refuzat testarea cu etilotestul şi nu a vrut să meargă de bunăvoie la secţie și nici la spital pentru prelevarea mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Cei doi agenţi s-au văzut nevoiţi să îl ia practic pe sus, dar bărbatul s-a trântit pe jos, astfel că poliţiştii au fost nevoiţi să îl tragă de mâini şi picioare. La un moment dat, unul dintre poliţişti a intrat în secţie pentru a lua un spray lacrimogen. Aici au intervenit prietenii, care l-au scăpat pe şofer din mâinile celuilalt poliţist. Agenţii au întocmit dosar penal. La rândul său, șeful IPJ Gorj a dispus demararea unei anchete interne: „Conducerea IPJ Gorj a dispus efectuarea de verificări privind modul de intervenţie al poliţiştilor din cadrul Postului de Poliţie Mătăsari care au depistat în trafic un bărbat de 37 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 673A Mătăsari, aflându-se într-o stare vădită de ebrietate”, a declarat Andrei Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

Șoferul a depus plângere

Tânărul șofer nu recunoaşte că era băut şi îi acuză de abuz pe poliţişti. El a declarat că a depus o plângere împotriva oamenilor legii. Bărbatul are 37 de ani și este angajat al CEO. „Am făcut plângere împotriva poliţiştilor, pentru abuz şi lovire, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru. Am avocat. (…) Este un abuz, nu ştiu de ce să fiu acuzat că nu am vrut să suflu în etilotest, dacă nimeni nu mi-a cerut asta. Pe mine m-au anunţat a doua zi de dosar. M-au oprit în trafic noaptea, mă duceam cu un prieten acasă, el se afla în dreapta. El a văzut totul, este martor. Eu conduceam maşina, au trecut pe lângă mine, au întors maşina după mine, prima întrebare a fost dacă i-am înjurat. S-a întâmplat la un kilometru de sediul Poliţiei. Unul dintre agenţi bea cafeaua cu mine în fiecare dimineaţă, probabil este şi ceva personal. Atunci nu mă mai cunoştea, a început cu abuzuri şi să tragă de mine. (…) Dacă eu miroseam a alcool, cum spun ei, nu ar fi trebuit să mă mai lase pe mine să plec cu maşina de pe loc, asta e clar. Dar ei m-au pus să circul cu maşina, mi-au spus să întorc maşina după ei şi să mă duc la Postul de Poliţie. Eu clar nu am refuzat. Am parcat maşina în faţa Poliţiei, după care am intrat în curte şi a început circul. (…) Nu am consumat alcool şi nu mi-au solicitat în niciun moment să suflu în etilotest”, a declarat, pentru Mediafax, Florin Dan, şoferul implicat în scandal.

Ce spune IPJ despre incident

Referitor la informațiile apărute in spațiul public, privind intervenția unor polițiști la Postul de Poliție Mătăsari, Inspectoratul de Politie Județean Gorj face următoarele precizări: „La data de 14 august a.c., polițiști din cadrul Postului de Poliţie Mătăsari au depistat în trafic un bărbat de 37 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe D.J. 673/A Mătăsari, aflându-se într-o stare vădită de ebrietate. La solicitarea organelor de poliție acesta a refuzat testarea cu etilotestul, respectiv să fie condus la o unitate spitalicească pentru a i se preleva mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, conducătorul auto a încercat să se sustragă continuării cercetărilor, polițiștii fiind obligați să folosească forța pentru a-l conduce la postul de poliție. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Suspectul nu a fost reținut în seara respectivă și nu a fost deposedat de bunurile personale, cercetările fiind continuate cu persoana în stare de libertate”.