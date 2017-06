Asistentele de la ORL își pasează vina în cazul Tulic. A murit la doar 17 ani pentru că nu i s-a făcut un banal test

Trei asistente medicale de la Secţia ORL din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu au fost audiate, ieri, în procesul în care este judecată medicul Carmen Braia şi Luminiţa Ionicioiu, asistent medical, în cazul morţii Ralucăi Tulic, de 17 ani. Cele două sunt acuzate de ucidere din culpă şi fals intelectual. Raluca Tulic a murit, în anul 2011, în urma unui şoc anafilactic la antibiotic, pentru că nu i s-a făcut testul alergenic.

Asistentele care i-au administrat acesteia antibioticul au fost audiat la Judecătoria Târgu Jiu. Prima care i-a administrat antibioticul a fost asistenta Dijmărescu. Aceasta a spus că testul alergenic nu se făcea, atunci, la toţi pacienţii şi că nu le-a spus colegelor dacă a făcut sau nu testul: „Nu le am spus despre testare. Nu am spus că am făcut sau nu testarea. Pacienta nu a avut nicio reacție şi nu a acuzat nimic nici în cursul acelei zile, nici apoi. Am făcut două injecţii, prima şi a treia. A doua injecţie a fost administrată de Mirela Diaconu. (…) Nu am spus inculpatei Ionicioiu să completeze fişa că s-a efectuat testarea. Eram colege şi nu puteam să-i spun ce să facă. Nu mai ştiu dacă i-am spus inculpatei Ioniciou dacă am făcut testul la antibiotic. La momentul respectiv nu se efectua testarea la toţi pacienţii”.

„Era o obligaţie a asistentului ca înainte de primă doză de antibiotic să se facă testarea”

Mirela Diaconu, asistent medical la Secţia ORL, a precizat că de obicei, testul se face de către prima asistentă care-i face tratamentul cu antibiotic: „I-am administrat antibiotic o singură dată la ora 6 dimineaţa. Am aflat a doua zi că pacienta a decedat. Nu m-am gândit dacă se putea evita decesul. Pacienta mi-a spus că a mai făcut ampicilină, că fost testată. Am insistat dacă a fost testată şi mi-a spus că i-a făcut testul în sala de tratament. Nu îmi amintesc dacă în fişa clinică trebuia să se facă testarea. Verbal ni se spunea de medic să facem testarea. Acum e obligatoriu ca testul să se facă la toţi pacienţii şi se consemnează totul în fişă. Am întrebat pacienta dacă i s-a făcut testul, dacă i-a fost rău după prima injecţie. Mi-a spus ca da, era slăbuţă şi nu am observat pe mână vreun semn roşu pe mână. Precizez că, personal, şi în trecut, înainte de a administra antibioticul, efectuam testul. Era o obligaţie a asistentului ca înainte de primă doză de antibiotic să se facă testarea”.

A mai fost audiată o asistentă medicală, care i-a administrat Ralucăi Tulic al patrulea tratament. „Nu am întrebat-o de test pentru că regula e că atunci cum vine un pacient nou i se face testarea de către cine îi administrează primul antibiotic”, a spus aceasta. Procesul va continua cu audierea altor persoane implicate în acest caz.