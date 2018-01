Autobuz plin cu mineri, răsturnat în şanţ. Şofer anchetat de poliţişti

Trei mineri au ajuns la spital după ce autocarul în care se aflau s-a răsturnat în șanț după ce a rupt mai multe podețe. Din cauza neadaptării viteze, dar şi din cauza stratului gros de gheaţă, şoferul unui autocar plin cu mineri a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat, după ce a rupt mai multe podeţe. Poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Autobuzul care transporta 20 de mineri de la Târgu Jiu spre zona Fărcășești, la muncă, a derapat şi s-a răsturnat în şanţul de pe marginea drumului, adânc de mai bine de un metru. Șoferul autovehiculului spune că de vină pentru producerea accidentului este stratul de gheaţă format pe carosabil.

,,Nu aveam viteză. Când am vrut să intru în curbă mi-a derapat, s-a dus direct, nu am avut ce să îi fac. Nu am frânat, n-am făcut nimic. Aveam în jur de 50 km/h” a declarat Ion Ștefan Drăgotoiu, șoferul mașinii.

Când au auzit zgomotul puternic, localnicii din zonă au ieșit din case să vadă ce s-a întâmplat în ciuda vremii rele de afară. Pentru aceștia, astfel de evenimente nu mai constituie o noutate având în vedere faptul că în zonă s-au petrecut mai multe accidente grave în ultimii ani.

,,Am auzit o bubuitură. Când am ajuns eu oamenii încercau să iasă din autocar, pe uşa din faţă. Unul era lovit la nas, alţi doi au fost luaţi de ambulanţă. Nu cred că avea viteză. Au avut noroc. Nu e prima dată când se întâmplă accidente în zona asta” a spus un localnic.

Pompierii s-au deplasat la fața locului cu două autospeciale cu apă și spumă și două pentru descarcerare victime multiple.

,,La faţa locului s-au deplasat două autospeciale pentru descarcerare şi o autospecială pentru transport victime multiple din cadrul Detaşamentului de Pompieri Tg-Jiu, precum şi două ambulanţe din cadrul SAJ. Au rezultat 3 victime cu leziuni uşoare care au fost preluate de către echipajele SAJ şi transportate la UPU” a declarat Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al ISU Gorj.

Trei persoane au fost rănite ușor și au fost transportate la Unitatea de Preimiri Urgențe a Spitalului din Târgu Jiu pentru acordarea de îngrijiri medicale.

,,La UPU Târgu Jiu au ajuns trei persoane, victime ale accidentului din localitatea Drăguţeşti, cu leziuni minore. Una dintre persoane a plecat după consultul din UPU acasă, celelalte două au mers la consult neurologic, după care au plecat şi ele din spital” a precizat Diana Marcoci, director medical Spitalul din Târgu Jiu.

Ceilalți mineri au fost preluați de un alt autocar și au continuat deplasarea spre locul de muncă. IPJ Gorj a deschis o anchetă și continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

,, Din cercetările efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul că un bărbat de 50 de ani, din municipiul Târgu-Jiu, în timp ce conducea un autobuz de călători pe DN 67- localitatea Dragutesti, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a derapat pe carosabilul umed și s-a oprit în șanțul de pe marginea părții carosabile înclinat pe o parte. Autobuzul transporta in regim de cursa regulată, un număr de 20 de muncitori. În urma impactului a rezultat accidentarea ușoară a trei bărbați de 42, 44 și 49 de ani, fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă” A declarat Andrei Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.