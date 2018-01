Bărbat lovit cu parul în cap de un consătean! Scandalul a pornit de la o unealtă de tăiat lemne

A ajuns la spital după ce a fost lovit cu parul în cap de un consătean. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 49 de ani din Bârseşti. Totul a pornit de la o unealtă de tăiat lemne. Cel lovit s-a oprit duminică seara în dreptul casei unui vecin şi l-a acuzat pe acesta că i-a furat un abrict. Enervat peste măsură, acesta a pus mâna pe un par şi i-a aplicat mai multe lovituri. Totul s-a întâmplat sub privirile îngrozite ale localnicilor.

Victima mergea spre casă, moment în care a zărit în curtea unui localnic din Bârseşti un abrict, unealtă ce îi dispăruse de ceva timp din propria curte. Fiind convins că îi aparţine, bărbatul, cioban de meserie, a început să îl tragă la răspundere pe proprietar. Faptele au degenerat, iar acuzatul, într-un moment de furie, l-a lovit pe vecinul său cu o bâtă în cap. Îngroziţi, cei care au luat parte la scenele de violenţă au sunat de urgenţă la poliţie.

Oamenii legii au intervenit pentru a aplana situaţia. ,,La data de 07 ianuarie a, poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu au fost sesizaţi de către un bărbat, de 46 de ani, din municipiul Târgu Jiu, despre faptul că, în timp ce se afla în cartierul Bîrsești, pe fondul unui conflict mai vechi, un localnic, de 37 de ani, ar fi exercitat acte de violenţă împotriva sa. Vicima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe”, a declarat Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

A ajuns la spital cu politraumatisme

Bărbatul a fost transportat la spital, acolo unde a beneficiat de îngrijiri medicale de specialitate. ,,Din datele pe care le avem, în jurul orei 21.30 s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgenţe un pacient cu politraumatisme la agresiune individuală, traumatism cranio-facial cu plagă parentală dreapta şi multe alte afecţiuni. În jurul orei 00.30, pacientul a fost internat la secţia de chirurgie. În prezent acesta se află în stare stabilă. ” a precizat Gigel Capotă, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Gorj.

Martorii sunt şocaţi

În momentul în care a avut loc altercaţia, în zona se mai aflau şi alţi localnici. Aceştia susţin că între cei doi bărbaţi exista de mult timp un conflict, însă nu se aşteptau ca lucrurile să degenereze. ,,L-am văzut când s-a dus spre gard. Ţipau, se înjurau, dar ştiam că s-au mai certat. Nu am intervenit. Nu am luat în calcul până atunci când am văzut că iasă la el cu parul. Am sunat la poliţie, nu aveam ce să fac”, a declarat un localnic care se afla în zonă în momentul respectiv.

Pe numele agresorului a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru lovire sau alte violenţe.