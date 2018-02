Bărbatul lovit cu ranga de un pădurar reacţionează! ,,L-am crescut la casa mea ca pe un şarpe”

Un bărbat din comuna Câlnic a ajuns la spital, după ce a fost bătut cu cruzime de pădurar. Agresorul a intrat peste acesta în curte şi a început să îl lovească, pe motiv că a furat lemne din pădurea pe care o avea sub pază. Victima neagă acuzaţiile aduse şi spune că nu va înceta până nu se va face dreptate. Poliţiştii fac acum cercetări pentru ca adevărul să iasă la iveală. Agresorul riscă să îşi petreacă următorii ani din viaţă în spatele gratiilor.

Cei doi bărbaţi se cunoşteau de ani buni, victima susţine chiar că au avut o legătură destul de strânsă. Conform acestuia, agresorul ar fi consumat o cantitate mai mare de alcool şi nu a mai ţinut cont de prietenia dintre ei. Într-un moment de furie, pădurarul s-a urcat la volanul maşinii şi s-ar fi oprit cu aceasta direct în ograda victimei. Acolo ar fi început adevăratul calvar pentru proprietar. Acesta a fost lovit cu bestialitate, deoarece, după spusele pădurarului anchetat, ar fi furat lemne din pădurea pe care o păzea. Soţia victimei a sunat de urgenţă la 112, cerând ajutorul. Cel lovit a fost transportat la spital cu maşina personală, acolo unde, cadrele medicale l-au băgat de urgenţă în operaţie.

,,Nu a ajuns nici măcar un echipaj de poliţie la faţa locului. M-a agresat în grădina casei mele. Deci a intrat cu maşina exact prin gardul meu şi acolo m-a lovit cu ranga. Era mort de beat la volanul maşinii. Nu ştiu ce a avut, cred că motivul a fost că mă descurc mai bine decât el. S-a dat jos mort de beat şi cu ranga m-a lovit direct în cap. Nu a fost vorba de un conflict mai vechi. L-am crescut la casa mea ca pe un şarpe”, a declarat victima, aflată pe patul de spital.

După ce a ajuns la spital, bărbatul a fost băgat de urgenţă în sala de operaţie. A doua zi, doctorii au decis că acesta are nevoie de o a doua intervenţie chirurgicală. Acesta susţine că va urma toate demersurile necesare pentru ca agresorul să primească pedeapsa pe care o merită.

,,Sunt la spital, imediat după am avut nevoie de o intervenţie chirurgicală, apoi de alta… Nu las situaţia aşa. Normal că o să merg mai departe, să vedem ce va decide medicul legist, pentru că nu se poate aşa ceva. El nici nu este pădurar la noi acolo, nu avea dreptul să mă întrebe de lemnele pe care le aveam în căruţa mea. Erau pe pământul meu, erau izolate. Într-adevăr au fost marcate lemnele şi puteam să mi le iau la orice oră. Am acte doveditoare, am lemnele pe care mi le-a marcat pădurarul care se ocupă de zona noastră. El nu avea treabă cu zona respectivă”, a declarat victima.

Poliţiştii cercetează acum cazul, pentru a stabili ce s-a întâmplat cu exactitate. ,,Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați de o femeie, din comuna Câlnic, despre faptul că un bărbat, de 31 de ani, din comuna Câlnic, ar fi exercitat acte de violență soțului său, de 40 de ani, din localitate, în urma unor discuții contradictorii. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul că cele sesizate se confirmă, iar victima a depus plângere, ulterior deplasându-se la spital, cu autoturismul proprietate personală. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe”, a declarat Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.