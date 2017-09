Caz revoltător! Elev premiant din Rovinari, agresat de un profesor

Părinții unui elev din clasa a V-a de la Școala Gimnazială nr.1, din Rovinari, au depus mai multe plângeri împotriva unui profesor care le-ar fi agresat copilul. Constantin Diaconu spune că fiul său a rămas traumatizat și că va merge la medic, pentru a-i face investigații. Acesta ne-a spus că băiatul lui a fost premiant în toți cei patru ani din școala primară și că a fost agresat fără motiv de către profesorul de matematică Ion Pința: „În după-amiaza zilei de 19.09.2017, în timpul pauzei de la ora 17.50 , în timp ce se juca în mod politicos cu colegele lui pe culoarul de la etajul 3 din fața clasei, a fost lovit în mod repetat fără motiv cu capul de colțul hidrantului de către profesorul Pința Ion, cadru didactic nou în această școală. Tot acest incident grav este filmat de camerele amplasate la acest etaj. După ce a fost lovit, fiul meu fiind traumatizat și plângând în hohote de durere, i s-a interzis timp de o oră să ia legătura cu noi, părinții. Mergând la școală soția mea, acest profesor a recunoscut fapta și i-a răspuns pe un ton arogant că, dacă consideră poate merge cu fiul meu la un control neurologic. Directoarea adjunctă a școlii a menționat că a mai lovit și alți elevi de la începutul anului școlar, iar dumneaei nu poate lua ca măsură doar o mustrare, ori conform legii este interzis orice act de violență fizică asupra elevilor.

„Ne trimitem copiii la școală să fie educați, nu maltratați fizic”

Tatăl copilului a mai spus că a depus plângere la conducerea școlii, Inspectoratul Școlar Județean Gorj și Poliție: „Fiul meu este elev premiant an de an de la începutul clasei 0. Nu doresc ca și alți elevi să fie loviți de către acest cadru didactic. Ne trimitem copiii la școală să fie educați, nu maltratați fizic. Între timp am depus o plângere și la poliție. Fiul meu a rămas traumatizat după acest incident atât psihic, cât și fizic”. În calitate de părinte, Constantin Diaconu a fost membru al comitetului director timp de patru ani.

Cazul va fi analizat de conducerea școlii

Am primit o plângere din partea unui părinte. Cazul va fi analizat de Consiliul Profesoral, Consiliul de Administrație și Comisia de disciplină. Sancțiunea va fi de mustrare, fiind la prima abatere, în cazul în care se va constata că l-a agresat pe copil. Profesorul era de serviciu pe culoarele școlii. Plimbându-se printre ei, profesorul spune că l-a văzut pe copil împingând o colegă, iar atunci l-ar fi luat de mână și l-a zgâlțâit. Copilul s-a speriat. Nu-l durea nimic. Este și un copil timid. Învață foarte bine. Nu acceptăm violența în școală“, a spus Maria Bodislav, director adjunct al Școlii Gimnaziale nr.1 Rovinari.