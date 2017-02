Conducea un scuter, beat criţă şi fără permis

Un tânăr din Târgu-Cărbuneşti a fost depistat de poliţişti conducând un scuter fără a avea permis de conducere. Mai mult decât atât, acesta se afla în stare de ebrietate, astfel că s-a ales cu dosar penal.

Oamenii legii au fost sesizaţi prin apel la 112 despre faptul că la trecerea cu calea ferată de pe D.J. 661 Vidin, de pe raza comunei Jupâneşti, judeţul Gorj o persoană sub influenţa alcoolului conduce un motoscuter. „La faţa locului s-a deplasat patrula de siguranţă publică, din cadrul Secţiei 6 Poliţiei Rurală Târgu-Cărbuneşti care a depistat un bărbat, de 24 de ani, din localitate, în timp ce conducea, pe D.J. 661 un motoscuter fără a deține permis de conducere, iar în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 1,14 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la Spitalul de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti pentru recoltarea probelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de o persoană aflată sub influența alcoolului și fără a deține permis de conducere”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Andrei Lazăr.