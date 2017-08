Culturile localnicilor din Tismana, distruse de mistreț. „Trebuie să-mi iau o pușcă“

Localnicii din Tismana sunt disperați din cauza mistreților care le-au produs pagube însemnate. În noapea miercuri spre joi, animalele au atacat din nou și au pus la pământ porumbul de pe tarlalele oamenilor. „Am stat de pază până la ora 2, după care m-am dus să mă culc, iar mistreții au venit și au atacat. Nu mai pot face nimic. Am fost la primărie și la ocolul silvic, dar nu au cu ce să mă ajute. Trebuie să-mi iau o pușcă. Nici de gust nu mai am porumb. Am pus plasă, dar degeaba. Am și câini, dar degeaba. E prima oară când am pățit așa ceva. Probabil că au venit așa aproape de case pentru că nu mai au ce mânca“, a spus un localnic.

„O să ajungem și la forme de protest“

Primarul localității Tismana, Marian Slivilescu, a spus că oamenii sunt disperați, zeci de localnici având de suferit de pe urma animalelor sălbatice: „Avem mari probleme cu misteții. Am primit zeci de sesizări din partea cetățenilor care au avut de suferit de pe urma acestora. În loc să-i încurajăm pe oameni să-și cultive terenurile, constatăm că în actualul cadru legislativ sunt mai protejați jmistereții. Vreau să vă spun că Legea vănătorii și protejării fondului cinegetic este o lege împotriva intereselor oamenilor, a muncii oamenilor, iar în regiunile intracarpatice chiar și împotriva vieții oamenilor, pentru că la noi porcii mistreți cred că și-au triplat numărul, nu au hrană în pădure și coboară foarte des la culturile oamenilor. Culturile de porumb și de grâu sunt afectate și distruse. Despăgubirile sunt aproape imposibile. Comisia pe care o convoc pune următoarele întrebări: ați anunțat fondul de vânătoare ca să-ți dea materiale de îndepărtare, îl ai împrejmuit, ai dovezi că ai făcut paza? Oamenii sunt disperați. Îmi cer mie să luăm măsuri. O să ajungem și la forme de protest“.