Cum își șantaja victima un bărbat condamnat pentru crimă: „Să te grijești pentru că o să te omor”

Un localnic din comuna Drăguțești a fost trimis în judecată în urmă cu puțin timp de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, pentru că și-a șantajat o vecină. Dosarul se află pe rolul Judecătoriei Târgu Jiu.

Conform anchetatorilor, Achim Pătru a obligat-o pe Maria Butan, prin amenințări repetate cu moartea să-i dea suma de 400 de lei. Bărbatul fusese condamnat la 19 ani de închisoare pentru o crimă comisă în anul 1990, astfel că inspira teamă față de ceilalți localnici. Atunci el și-a lovit un vecin cu securea în cap. Într-una din zilele lunii aprilie a anului trecut, acesta a aruncat cu pietre înspre Maria Butan și soțul ei care se aflau în curtea casei și i-a amenințat cu un cuțit. „I-a amenințat cu moartea, spunându-le că-i va ucide așa cum l-a ucis pe vecinul său, solicitându-i persoanei vătămate să-i dea suma de 400 de lei”, se arată în rechizitoriu.

Amenințările au continuat. Pătru Achim i-a transmis fiului victimei că urmează s-o omoare și să nu uite să se grijească înainte. Acesta motiva că victima are să-i returneze o datorie de 400 de lei. Audiat de procurori, acesta a spus că în urmă cu 10 ani i-a împrumutat victimei 400 de lei pe care ea refuză să-i returneze. Acesta este judecat sub control judiciar.