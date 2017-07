Dosar penal pentru înşelăciune cu scutece! Au plătit zeci de mii de lei şi nu au primit nimic

Tot mai multe mămici din Gorj îşi strigă disperarea pe reţelele de socializare după ce au comandat pe internet scutece, însă nu au primit produsele şi nici banii înapoi. Acestea dau vina pe o femeie care ar fi chiar din Târgu-Jiu. Este vorba despre Ecaterina Mihaela Gurbet. Totuşi, în spatele acestei „afaceri” s-ar afla mai multe persoane. Presa din Călăraţi susţine că sistemul funcţiona ca un adevărat grup infracţional. „Mai multe mămici din Târgu-Jiu au virat banii în contul Ioanei Munteanu din Modelu. Eu am virat 330 lei. Am o prietenă de a virat 3.600 lei, este mamă de gemeni. Mai sunt mămici care spun că au virat 7.000 lei”, a spus Codruța, o mămică din Gorj.

Cazul a ajuns şi la poliţiştii gorjeni care au deschis un dosar penal pe numele unei tinere de 27 de ani, din Târgu-Jiu, după ce au primit o serie de sesizări în acest sens. „La data de 17 iulie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Gorj au fost sesizați de mai multe persoane din județele Gorj și Galaţi, cu privire la faptul că o tânără de 27 de ani, din municipiul Târgu-Jiu, nu a onorat comenzile efectuate de acestea pe o reţea de socializare, în perioada ianuarie – iulie 2017, de produse tip pampers, contravaloarea produselor fiind achitată în avans în contul bancar al tinerei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune”, a comunicat IPJ Gorj.

Revoltă pe Facebook

Femeile înşelate au pornit o întreagă revoltă pe Facebook şi chiar au calculat prejudiciul produs în urma acestei escrocherii. Acesta se ridică la peste şapte miliarde. „Scriu aici ca să vadă toată lumea! Împreună cu Pop Achim am făcut totalul sumelor postate de voi si am ajuns la suma de 7 miliarde 616 milioane şi 4 lei! În momentul de faţă trebuie să ne unim şi să facem ceva, nu doar să dăm din taste! Nu o voi eticheta pe Daniela aici ca să nu primească notificări acum când are treabă cu dovezile! UPDATE: VĂ ROG CELE CARE NU AŢI APUCAT Să POSTAŢI PAGUBELE LA POSTAREA ÎNCHISĂ SĂ SCRIEŢI AICI ÎN COM. REPET DOAR CELE CARE NU AU SCRIS!”, au scris mămicile pe grup.