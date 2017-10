FOTO! Șeful ITM Gorj, urmărit ca-n filme și acuzat că ia șpagă

Scandal-monstru la Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj. Directorul instituției este acuzat că a luat șpagă, iar mai multe imagini în care angajații unei firme de catering îi umplu portbagajul mașinii cu produse au fost trimise jurnaliștilor. Șeful ITM Gorj, George Romanescu, spune că este filat și șantajat de o fostă subalternă, care, culmea, este chiar soția polițistului Cristian Stroe, cel implicat în dosarul Mafia Permiselor.

Mașina lui George Romanescu, inspectorul șef al ITM Gorj, a fost fotografiată pe un câmp, în timp ce angajații unei firme de catering din oraș o umpleau cu diverse produse. Toate fotografiile au fost trimise către cele mai importante redacții de știri din țară și către jurnaliștii gorjeni, anunțând o posibilă șpagă primită de directorul ITM. Întrebat dacă știe despre ce este vorba, fratele primarului din Târgu Jiu a dezvălui că scandalul dintre el și Nicoleta Stroe, soția polițistului Cristian Stroe de la Permise, este unul vechi.

„Sunt urmărit permanent”

„E vorba de o fostă subalternă, care de curând a plecat și care a încercat, prin șantajări și amenințări, să obțină o altă funcție în cadrul inspectoratului, bineînțeles nefăcându-și datoria. Am încercat de mai multe ori să stau de vorbă cu dumneaei, însă ea a continuat să mă amenințe, să mă șantajeze. Am fost și sunt urmărit în continuare. Mi-a lovit mașina. De mai multe ori mi-am găsit mașina cu roțile înțepate. Pe data de 26 iulie, de ziua fetiței, după ce am mers și am cumpărat de la o unitate, și am documente, pentru fetița mea care își aniversa ziua de naștere, am fost filmat și șantajat cu aceste filmări. Am mers la Poliție după două zile, am depus o plângere împotriva acestei persoane, așteptând acum ca Poliția să-și facă datoria. Am depus sesizări și în instanță unde am cerut suma de 50 mii de lei. De trei luni de zile sunt urmărit permanent, 8 ore pe zi, plus telefoane care mi se dau și mă amenință. Permanent, trei luni de zile, am fost filmat . Pot să vă prezint factura și plata cu cardul, ca să vedeți că în ziua respectivă am făcut ziua fetiței la țară.”, mărturisește George Romanescu.

Fratele primarului

Șeful ITM Gorj spune că multe dintre necazuri i se trag chiar de când fratele său, Marcel Romanescu, a fost ales primar al municipiului Târgu Jiu. „Din momentul în care fratele meu deține funcția de primar, permanent sunt amenințat și urmărit de anumite persoane, dar, momentan, singura care a aruncat în spațiul public aceste acuze este doamna Stroe Nicoleta. Totul a pornit de la faptul că dorea să devină șefă în cadrul Serviciului din care făcea parte”.

„Controalele erau dirijate”

Soția polițistului Cristian Stroe spune că, de fapt, ea este cea hărțuită, iar fostul șef a făcut tot posibilul pentru a o înlătura din instituție. Femeia a depus la rândul ei mai multe plângeri împotriva lui George Romanescu. „Nu știu dumnealui de ce mă acuză. Eu nici pe departe nu l-am urmărit. Nu se pune problema unei promovări în funcție. Dânsul m-a șantajat și m-a amenințat că dacă nu fac ce vrea dumnealui voi fi hărțuită. Voia să-i cânt în strună. Domnul Ilie, fostul inspector șef adjunct, era doar de decor, controalele erau dirijate. Realitatea este mult mai vastă, dar o știu doar eu și e greu de demonstrat. Abuzurile lui se văd și în fișa de evaluare, unde, ca și criteriu, era cercetarea evenimentelor. Am avut unul singur avizat de dumnealui și de București și îmi dă nota 1 din 5 când eu am realizat planul 100%. Nu eram ușor dirijabilă și aici era problema. Nu poate dânsul să-mi demonstreze vreodată că mi-a dat o hârtie pe care nu am dus-o la îndeplinire. Am ales să plec, că urmau să mi se însceneze mult mai multe. Toată activitatea mea acolo era o hârțuire, toți oamenii din subordinea lui trebuiau să-mi facă rău ca să fie bine. Ceilalți angajați nu au curaj să vorbească. Eu am depus deja o plângere la poliție pentru abuz în serviciu”, a declarat Nicoleta Stroe, care spune că nu ea a trimis mailul cu pozele acuzatoare.