A fugit de la locul accidentului și a fost condamnat la închisoare!

În toamna anului trecut, un bărbat din comuna Peștișani a produs un accident rutier în care un consătean a fost rănit. Din păcate, șoferul a fugit de la fața locului evenimentului, poliția găsindu-l acasă.

Bărbatul de 33 de ani a fost și reținut pentru 24 de ore după ce a fugit de la locul accidentului. Potrivit IPJ Gorj, acesta s-a răsturnat cu o autocamionetă, după ce a pierdut controlul autovehiculului într-o curbă ușoară. Un pasager de aceeași vârstă a fost rănit și a ajuns la spital. Conducătorul auto a fost identificat la domiciliu, a fost testat cu aparatul etilotest rezultând o concentraţie de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar după analiza probelor biologice a rezultat o concentraţie de 3,80 respectiv 3,50 g/l alcool pur în sânge, arată IPJ Gorj. Acum, magistrații Judecătoriei Târgu-Jiu l-au condamnat la închisoare cu suspendare. Șoferul a pledat vinovat în fața instanței, fiind condamnat la un an și opt luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia. „Condamnă inculpatul I. I.-Augustin la pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia. În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 8 luni închisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani. (…) pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte măsuri de supraveghere (…)”, scrie pe site-ul Judecătoriei Târgu-Jiu. De asemenea, pe parcursul termenului de supraveghere gorjeanul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, obligaţie ce se va executa în cadrul Primăriei Peştişani. Pe o perioadă de 1 an bărbatul nu are dreptul să conducă.