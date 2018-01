Încătușat după ce a agresat un elev în curtea liceului

Un bărbat de 34 de ani, din Peştişani, a fost condus în faţa procurorilor. Acesta este acuzat că a intrat în curtea Liceului Constantin Brâncuşi din comună, acolo unde a ameninţat mai mulți copii, exercitând acte de violenţă asupra unuia dintre ei. Familia adolescentului lovit în curtea liceului din Peştişani reacţionează dur la adresa agresorului şi promit să facătoate demersurile necesare pentru ca bărbatul să plătească pentru faptele săvârşite. O joacă cu bulgări de zăpadă s-a transformat rapid într-un adevărat scandal.

Mai mulți elevi de la liceul din Peștișani au fost amenințați cu un cuțit de un bărbat, după ce fiica acestuia a fost lovită cu un bulgăre de un coleg. Polițiștii au fost chemați la fața locului pentru a calma spiritele. Agresorul în vârstă de 37 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, iar astăzi a fost dus să dea explicații în fața procurorilor. Fratele acestuia susține că tânărul este încă speriat după scenele din curtea școlii. ,,Copiii se jucau în curtea şcolii cu bulgări de zăpadă şi din greşeală au lovit o fată. Aceasta l-a chemat pe tatăl ei, un bărbat în vârstă de 37 de ani. El a fost atât de revoltat încât a venit cu un cuţit băgat în buzunar şi a început să ameninţe elevii. Printre ei se afla şi fratele meu, care stătea undeva în spate. Bărbatul respectiv a văzut că se uită la el şi a început să îl înjure apoi l-a lovit cu pumnul în faţă. L-a lovit atât de tare încât şi-a pierdut echilibrul şi a căzut jos” a declarat Ionescu Alin Emilian, fratele elevului bătut. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Gorj, fetița a fost retrasă din familie de către Protecția Copilului, în urmă cu mult timp, aceasta fiind înapoiată părinţilor chiar marţi, atunci când a avut loc incidentul.

,,Este o fetiţă care a fost retrasă din familie de către Protecţia copilului. Marţi a fost prima zi de revenire în familie şi implicit de revenire la Liceul Tehnologic Peştişani. S-au jucat cu zăpadă şi feţiţa a fost lovită, fără intenţie şi fără consecinţe. Şi-a anunţat tatăl, care a venit foarte repede. Acesta a intrat printr-un punct de intrare în şcoală nesupravegheat, fiindcă ei au un campus foarte întins şi neîmprejmuit. Nu a fost observat de cadrele didactice, acestea fiind anunţate ulterior de copii că au fost ameninţaţi, spun ei, chiar cu un cuţit. Unul dintre copii a fost bătut, acesta se află în prezent la şcoală. Incidentul este regretabil şi aduce din nou în atenţie necesitatea de supraveghere şi de pază a tuturor incintelor şcolare” a declarat Georgeta Popescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj. Când au aflat ce s-a întâmplat chiar în curtea unității de învățământ, cadrele didactice au alertat imediat Poliția. ,, Din cercetările efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul că un bărbat de 37 de ani, din comuna Peştişani, a intrat în curtea liceului din localitate unde a lovit un elev de 14 ani şi a ameninţat mai mulţi elevi, pe motivul că aceştia au aruncat cu bulgări de zăpadă spre fiica sa. Totodată, s-a procedat la efectuarea controlului corporal, asupra sa fiind găsit un obiect tăietor. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, ameninţare, tulburarea ordinii și liniștii publice şi port fără drept de obiecte periculoase” a precizat Andrei Lazăr, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Gorj.

Atunci când a fost luat la întrebări de poliţişti, bărbatul nu a recunoscut că are asupra sa un cuţit. În urma percheziţiilor corporale făcute de oamenii legii, declaraţiile elevilor s-au adeverit. Familia adolescentului a luat toate măsurile pentru ca agresorul să dea socoteală pentru faptele sale. ,,Tatăl meu s-a dus cu el la medicul legist, am contactat şi un avocat şi începem demersurile în instanţă. Nu vrem ca situaţia să rămână aşa. Este strigător la cer. El nici măcar nu şi-a recunoscut faptele în acel moment. A negat faptul că a scos cuţitul la copiii ameninţându-i că îi omoară. A negat chiar şi că l-a lovit pe fratele meu. Când am ajuns la faţa locului el plecase deja, l-au adus poliţiştii înapoi” a declarat Ionescu Alin Emilian, fratele elevului bătut. Elevul lovit cu pumnul a fost dus la spital și examinat de un medic legist. Pentru leziunile suferite, tânărul de 14 ani are nevoie de 3 zile de îngrijiri medicale. Agresorul a ajuns ulterior în fața magistraților, cu propuneri legale.