INCONȘTIENȚĂ! Cai lăsați liberi pe șosea. Șoferii, ÎN PERICOL

Inconștiența de care dau dovadă proprietarii de cabaline din Târgu-Jiu și nu numai, poate costa chiar viața unor alți semeni! Anual, pe raza județului Gorj au loc accidente de circulație cauzate de cai lăsați liberi pe șosele. Au fost și cazuri în care persoane din autoturisme și-au pierdut viața.

Din ce în ce mai mulți târgujieni sesizează autoritățile locale când le ies în cale caii lăsați liberi de proprietarii inconștienți și nepăsători. Șoferii spun că anunță autoritățile în speranța că poliția locală îi va amenda pe cei care le pun viața în pericol. Nu de fiecare dată se întâmplă asta, iar când se întâmplă și romii (căci majoritatea cailor sunt în proprietatea unor cetățeni de etnie romă n.red.) sunt sancționați, asta nu rezolvă problema. După câteva zile, cabalinele pun din nou în pericol circulația. „Sunt foarte supărată, căci luni seara târziu am fost victima unui accident de circulație care îmi putea fi fatal. Veneam pe Centură și un cal mi-a apărut de nicăieri în față, l-am acroșat, am pus frână, iar un tir, care venea din spate m-a lovit. Noroc a fost că nu rula cu viteză, altfel eram moartă. Am chemat poliția, sunând la 112. Au venit și polițiștii locali care au gonit celălalt cal pe câmp. Au spus că vor căuta proprietarii. Nu cred că au mai făcut-o. Astăzi, miercuri, am fost prin oraș cu mașina, pe la Pasarelă și mi-a apărut în cale un rom călare care m-a și înjurat că nu l-am lăsat să treacă, deși eu aveam prioritate. De ce sunt lăsați cu caii în oraș? Chiar nu îi vede niciun polițist? Sau ei închid ochii mereu?”, a spus Mihaela C. din Târgu-Jiu. Și Raul L. a avut probleme din cauza cailor: „Mi-a tăiat o căruță calea și când i-am claxonat, romii din ea m-au înjurat, iar unul a dat cu biciul în mașina mea. Nu m-am apucat de scandal, aveam și copilul în mașină și nu am vrut probleme. Nu se poate așa ceva… Câte accidente nu au fost din cauza cailor lăsați liberi. De ce nu se iau măsuri? Vin, cumva, voturi de la romi și autorităților nu le convine să-i sancționeze?”. Târgujienii speră ca autoritățile locale să ia măsuri pentru a fi evitate tragedii.

Răniți din cauza unor cabaline

Poliția Municipiului Târgu-Jiu a fost sesizată marți seara de un participant la trafic, despre faptul că a fost victima unui accident rutier pe strada Narciselor din localitate. La faţa locului s-a deplasat o echipă operativă care a constatat că un bărbat de 32 de ani, din municipiul Târgu-Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe strada Narciselor, a acroșat 2 cabaline care se aflau pe partea carosabila, pierzând controlul volanului si intrând în coliziune cu un copac. În urma impactului conducătorul auto și o tânără de 30 de ani, din municipiul Târgu-Jiu, pasager în autoturism, au suferit leziuni fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.