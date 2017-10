Loc de joacă, închis după ce un copil s-a lovit foarte grav la cap

Un copil în vârstă de șase ani, din Târgu-Jiu, a fost transportat vineri cu elicopterul SMURD la un spital din București, după ce, în timp ce se juca, a căzut de pe un tobogan din Parcul Central din municipiu și s-a lovit grav la cap. Reprezentanții Primăriei Târgu-Jiu au luat decizia închiderii locului de joacă. Mai mulți cetățeni spun că măsura este tardivă, deficiențele de acolo fiind sesizate de multă vreme.

Incidentul a avut loc vineri după prânz. Copilul era cu tatăl său, în parc, când, la un moment dat, băiețelul s-a dezechilibrat și a căzut de la o înălțime de un metru și jumătate. Potrivit managerului Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Gorj, Marinică Niculescu, copilul a fost dus de părinți la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Târgu-Jiu, iar medicii de aici au solicitat sprijinul ambulanței pentru a-l transporta pe minor la elicopter, acesta fiind dus la un spital din capitală. Polițiștii fac verificări în acest caz pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul. „Un copil de șase ani, din Târgu-Jiu, a căzut de pe un tobogan din Parcul Central în timp ce se juca, s-a lovit grav la cap și a fost dus cu elicopterul la București”, a spus Andrei Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

Au închis locul de joacă

Pentru a preveni astfel de incidente, Primăria Târgu Jiu a decis să închidă locul de joacă. Aici urmează să fie făcute modernizări. „O să începem verificări la toate locurile de joacă. Acest loc de joacă este prins în reabilitare. S-au făcut patru variante de proiect. Din păcate, s-a întâmplat această nenorocire. Încercăm să luăm toate măsurile care se impun. Vom închide acest loc de joacă până când îl vom reabilita”, a spus Ionuț Jilăveanu, șeful Serviciului de Gospodărire din cadrul Primăriei Târgu Jiu.

Măsuri tardive

Mai mulți târgujieni spun că acest loc de joacă arăta foarte rău de multă vreme. O târgujiancă s-a plâns de faptul că locul de joacă situat în Parcul Central arată deplorabil, tot ceea ce a găsit acolo lăsându-i un gust amar. De la leagăne rupte şi până la mizerie, toate acestea reprezintă un pericol pentru copii. „Am fost azi în Parcul Central din Târgu-Jiu după un an. Îmi era tare dor! Dar am plecat dezamăgită pentru că locul de joacă dinspre Piaţă mi-a lăsat un gust amar. Leagăne rupte, tobogane vechi şi decolorate, mizerie în căsuța în formă de ciupercuţă, un singur leagăn cu protecţie pentru bebeluşi … Sincer, e un amestec foarte aiurea de kitsch…gonflabile…maşinile vechi şi ruginite, saltele de sărit. PLUS nisipul de pe jos, a cărui utilitate chiar nu o înţeleg. Mi se pare un focar de infecţie! Nu înţeleg de ce nu se golește spaţiul de toate mizeriile alea vechi şi să se facă ceva sigur, un loc de joacă cu mochetă moale cu diverse spatii în funcţie de vârsta copilului, cu leagăne multe cu piramide de sfori, panouri de cățărat. Toate din materiale Eco şi baby friendly. De ce să mergi în parc ca la bâlci? Să dai bani pentru maşinuţe vechi şi o trambulină amărâtă. De ce spaţiul ocupat de acesta să nu fie folosit pentru un loc de joacă mai modern, mai curat. Oare mămicile din Târgu-Jiu sunt mulțumite? Chiar aşa cum vi se par locurile de joacă din oraş? Cele exterioare, de cartier şi parc”, scria o mămică pe Facebook.