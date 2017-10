Mărturie cutremurătoare a fratelui victimei din cazul „Elodia II”: „Am căutat trupul fratelui în 300 de sonde”

Procesul în care Felix Dianu este acuzat de crimă cu premeditare a început săptămâna trecută la Tribunalul Gorj. Cazul este denumit „Elodia II”, pentru că trupul victimei precum și arma crimei nu au fost găsite. Dorin Nistor, fratele lui Daniel Nistor, care a dispărut fără urmă la începutul anului 2010, este convins că Felix Dianu este criminalul care l-a ucis pe fratele său: „Sper să se facă dreptate și vinovatul să fie condamnat. Nu știu dacă o să mai recunoască ceea ce a făcut, dar dorința mea este să primească o condamnare pe măsura faptelor și, până la urmă, să spună unde l-a ascuns. Am lucrat cot la cot cu anchetatorii în acest caz și cunosc foarte bine dosarul. Multe probe sunt aduse de mine. De șapte ani și jumătate asta fac”.

„Din poligraf reiese că este aruncat într-un puț”

Dorin Nistor spune că a căutat trupul fratelui său în puțurile de sonde și în fântâni: „Din poligraf reiese că este aruncat într-un puț. Am căutat în vreo 300 de sonde din 800 câte sunt în Bustuchin, în toate fântânile din zona respectivă”. Felix Dianu a fost trimis în judecată în această vară. „Procurorii și-au făcut treaba. Este același care l-a trimis și pe Cioacă în judecată. Întârzierea a fost datorată polițiștilor, pentru că s-au schimbat trei echipe de când dosarul a fost preluat de București”, a mai spus fratele victimei.

Șapte ani de cercetări

Felix Dianu, din Târgu Cărbunești, este judecat sub acuzația că l-ar fi ucis pe Daniel Nistor, care îi era prieten. Conflictul dintre cei doi a avut loc pe fondul unei relații pe care inculpatul o avea cu fosta soție a victimei. Daniel Nistor, cunoscut sub numele de Heru, a dispărut subit de acasă după ce s-a întâlnit cu Felix Dianu și a urcat în mașina acestuia. „La data de 15 februarie 2010, inculpatul Dianu Felix, exercitând acte de violență asupra victimei N.D., a ucis-o, iar ulterior i-a ascuns cadavrul, care nu a fost găsit niciodată. Inculpatul și victima se aflaseră în relații de prietenie, însă la momentul comiterii faptei erau în conflict pe fondul unei relații între inculpat și fosta soție a victimei. Din probele administrate reiese că inculpatul este ultima persoană în prezența căreia a fost văzută victima, în viață sau în orice alt mod, mai precis în autoturismul lui Dianu Felix. Ulterior comiterii faptelor expuse anterior, inculpatul a efectuat manopere menite a induce în eroare apropiații victimei N.D., sugerând că aceasta ar fi în viață, în scopul întârzierii sesizării organelor de urmărire penală. La data de 22 februarie 2010, Poliția orașului Târgu Cărbunești, județul Gorj, a fost sesizată de către fratele victimei N.D. cu privire la dispariția acesteia în împrejurări suspecte de pe raza orașului Târgu Cărbunești, unde domicilia. Pentru găsirea victimei au fost efectuate activități de căutare pe o perioadă de mai bine de 7 ani, iar dispariția sa a fost intens mediatizată, nefiind identificat însă nici un semn de viață autentic, oricât de neînsemnat. Menționăm că în cauză au fost efectuate investigații ample, menite a găsi victima, atât în cadrul procedurii dispariției, cât și în cadrul procedurii urmăririi internaționale și în prezentul dosar penal. Victima a fost dată în urmărire internațională, fiind căutată de rețeaua Interpol, care cuprinde forțele de poliție din peste 190 de state. Precizăm că printr-o sentință civilă din 2015, pronunțată de Judecătoria Târgu Cărbunești, s-a hotărât declararea judecătorească a morții victimei, stabilindu-se că data decesului este 15 februarie 2010. Procurorii au propus instanței menținerea sechestrului dispus asupra bunurilor imobile ale inculpatului Dianu Felix, precum și menținerea măsurii preventive a controlului judiciar față de acesta”, se arată în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.