Medici legiști de la Craiova, audiați la Judecătoria Târgu Jiu în procesul solistei Alina Firiza

Doi medici legiști de la Institutul de Medicină Legală din Craiova au fost audiați, ieri, ca martori, la Judecătoria Târgu Jiu, în procesul în care Sergiu Adrian Geagu, un tânăr de 30 de ani, din Tismana este acuzat de ucidere din culpă. El a fost reținut și, apoi, trimis în judecată pentru un accident petrecut în anul 2013 în localitatea Peștișani. Geagu este acuzat că s-ar fi aflat la volanul mașinii sale în momentul în care a intrat într-un stâlp și, apoi, ar fi mutat-o la volan pe iubita sa, Alina Firiza, o solistă de muzică populară, care urma cursurile Școlii Populare de Artă din Târgu Jiu.

Roxana Zăvoi, medic legist la Institutul de Medicină Legală din Craiova, a declarat că elementul determinant a fost raportul de expertiză genetică și concluziile le-a tras în funcție de ce a stabilit acesta: „Eu am participat ca membru al Comisiei de avizare a actelor medicale din cadrul Institutului de Medicină Legală Craiova. Mi-am exprimat opinia de medic legist. A fost eliberat un raport de expertiză medicală în baza actelor, iar cel de al doilea raport a fost un supliment dispus de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu. Am luat în considerare raportul de expertiză genetică. Nu am făcut expertizări pe certitudine pe niciunul din acte. Exista un aviz in aceasta speță emis de Comisia superioara „Mina Minovici” București. Sunt membru al acestei comisii, dar nu am participat la elaborare acestui aviz. Este vorba doar de opinia de medic legist, iar aceasta este că pe locul din dreapta s-ar fi putut să fie Firiza Matei Roxana, iar pe locul şoferului inculpatul. (…) Este mai probabil ca Firiza să fi ocupat locul din stânga al șoferului”.

„Nu știm ce s-a întâmplat acolo”

Liliana Stanca, medic legist la Institutul de Medicină Legală din Craiova, a făcut o opinie separată, inițial, precizând că nu se poate stabili locurile pe care se aflau cei doi ocupanți din mașină, dar, după ce a avut la dispoziție raportul de expertiză genetică a putut să precizeze că probabilitatea mai mare a fost ca Sergiu Adrian Geagu să se fi aflat la volan: „Am participat la o comisie de avizare pentru avizarea raportului de expertiză referitor la ocuparea locurilor din autovehicul. Raportul a fost întocmit de IML Craiova. Opinia mea a fost ca nu se putea preciza cu certitudine locul ocupat de persoanele din autovehicul. Am făcut o opinie separată față de cele cinci persoane care făceau parte din comisie și au participat la această avizare. Din câte știu, doar eu am făcut opinie separată. În acel moment nu a existat raportul de expertiză genetică. A mai fost întocmit un supliment de expertiză și expertiza genetică a adus elemente în plus care pot fi considerate argumente că bărbatul era la volan și fata în dreapta. (…) Raportul de expertiză genetică a adus un element în plus din punct de vedere al probabilității. Mai probabil era că fata se afla în dreapta”.

Apărătorul lui Sergiu Adrian Geagu a întrebat-o dacă acesta putea să mute victima în condițiile în care a suferit o dublă fractură a coloanei cervicale și fractură a antebrațului. „Era posibil sa mute victima, în ciuda rănilor suferite. Atunci când se întâmplă un accident, e posibil ca ea să ajungă peste el și era ca și mutată. Nu știm ce s-a întâmplat acolo. Avea o mână bună. Putea sa facă anumite manevre, mai ales ca a ieșit singur din maşină”, a spus medicul legist.

Ce a stabilit Raportul de expertiză genetică

Raportul de expertiză genetică a stabilit că pe airbag-ul din dreptul șoferului se aflăp sângele lui Geagu, iar pe airbag-ul din partea dreaptă se află sânge atât de la Geagu, cât și de la Firiza. Apărătorii susțin că, din impact, fata s-ar fi lovit de airbagul din dreapta, iar Geagu a încercat să coboare din mașină pe ușa din partea stângă, pentru că ușa sa era blocată, și, astfel, este posibil ca sângele să fi rămas pe airbag. De asemenea, mașina ar fi fost filmată cum trece prin centrul comunei Peștișani la ora 16,42, iar după cinci minute martorii care au găsit mașina sună la ambulanță. Apărătorul spune că el nu avea timpul necesar să mute victima.

„Mă durea capul pentru că mergea așa de tare”

La termenul de ieri au mai fost audiat doi martori, pe care inculpatul îi cunoștea. Unul dintre ei a spus că Sergiu Adrian Geagu obișnuia să-i dea mașina iubitei sale, Alina Firiza, s-o conducă, iar ea se deplasa cu viteză mare. Un alt inculpat a spus că a mers în mașina condusă de Alina Firiza și că a început să-l doară capul, pentru aceasta merge cu viteză: „Nu am fost la fața locului. Înainte cu o zi de accident, am mers cu inculpatul, fratele acestuia și cu victima să vedem o lucrare la Câmpulung Muscel. La întoarcere, la Vâlcea, fata a vrut să conducă și ea. Conducea cu viteză mare. Chiar a spus: «Vrei să ne ia somnul pe mașina. Asta e adrenalină». Mă durea capul pentru că mergea așa de tare. La Târgu Jiu am mers la farmacie și am cumpărat medicamente. Îmi era teamă pentru că ploua și mergea cu viteză”.