O educatoare, cercetată pentru că a furat cornul şi laptele de la grădiniţă! Fostul soț a reclamat-o!

O educatoare din satul Rugi, aflată în prag de pensionare, este cercetată pentru furt după ce poliţiştii ar fi găsit în casa acesteia mai multe cutii de lapte şi cornuri de la grădiniţa unde lucrează. Femeia a fost reclamată chiar de către fostul soţ.

Femeia în vârstă de 60 de ani a ajuns, în luna septembrie a anului trecut, prin transfer, de la Mătăsari la Grădiniţa Rugi, aflată în subordinea Şcolii Gimnazile „Grigore Geamănu” din comuna Turcineşti. Cadrul didactic din Târgu-Jiu, care împlineşte condiţiile de pensionare luna viitoare, şi-a cerut transferul în toamnă, pentru a fi mai aproape de casă, dar şi pentru că la Rugi avea în grijă doar zece preşcolari, scrie MEDIAFAX.

Fostul soţ al educatoarei a reclamat-o pe aceasta la Poliţie, susţinând că fura periodic produsele oferite gratuit preşcolarilor. „Am observat încă din octombrie-noiembrie că fosta soţie aducea acasă şi depozita în frigider cutii cu lapte şi cornuri din cele oferite gratuit copiilor de la grădiniţa unde lucra. Produsele erau consumate de ea ori erau oferite la rude. Considerând că aceasta ia laptele şi cornul de la gura copiilor, pe care ea trebuie să-i educe tocmai pentru a nu fura, am reclamat-o pe fosta soţie la Poliţia Turcineşti şi am prezentat anchetatorilor fotografii cu produsele furate de fosta consoartă, în mai multe luni. Un poliţist a venit imediat la domiciliul comun şi a găsit produsele în frigider, aşa cum am reclamat, a întocmit un proces verbal şi le-a ridicat. Acum aştept finalul anchetei”, a declarat fostul soţ al educatoarei, citat de MEDIAFAX.

Dosar penal pentru 8 opt cutii de lapte

Cazul a ajuns în atenţia Inspectoratului Şcolar precum şi a Poliţiei. „Produsele găsite la domiciliul educatoarei ne-au fost restituite de Poliţie, alături de un proces verbal în care se consemnase că în frigiderul dânsei s-au mai găsit opt cutii de lapte, una consumată în coşul de gunoi şi cinci cornuri înseriate. Drept urmare am întrunit Comisia de Disciplină pe 18 ianuarie, iar cazul este în cercetare. Cu educatoarea nu am vorbit, dânsa este la noi de câteva luni, ştiu că luna viitoare ar fi putut să se pensioneze, dar astăzi (miercuri – n.r.) a depus la secretariatul şcolii o cerere pentru rămânerea la catedră pentru următorii trei ani. Dânsa va trebui să dea explicaţii în faţa Comisiei de Disciplină”, a declarat pentru MEDIAFAX, directorul unităţii de învăţământ din Turcineşti, Cecilia Roşulescu.

Oamenii legii au deschis un dosar penal, iar femeia aflată în pragul pensionării riscă să rămână chiar fără locul de muncă.

Educatoarea acuzată de furt nu a putut fi contactată pentru un punct de vedere.