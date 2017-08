A plecat plângând din prefectura Gorj

Alina Puncioiu, localnica din comuna Cătunele care a primit o somație și un titlu executoriu din partea primăriei pentru plata unor impozite datorate de bunicul decedat al acesteia, a mers, ieri, în audiență la Prefectura Gorj. Aceasta spune că a fost ținută pe la uși și că a plecat plângând: „Eu nu sunt moștenitoarea bunurilor bunicului meu, ci mama mea. Dar, cu toate acestea, am primit somație și titlu executoriu pe numele meu. Amândouă au venit odată, în condițiile în care trebuie să treacă o anumită perioadă între acestea. Pe acestea documente este trecut numele bunicului meu defunct și numele meu adăugat cu pixul. Este același scris pe plic și pe cele două documente. De la Prefectură am înțeles că eu nu pot să plătesc pentru că nu sunt moștenitor, dar nici mama mea nu poate pentru că pe somație și pe titlul de executare nu apare numele ei. Am plecat plângând. Acum aștept să vină și să mă execute“.