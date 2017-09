Poliția Locală Târgu-Jiu amendează faptele bune! Ce a pățit o femeie care și-a investit banii în casa scării blocului

O târgujiancă din cartierul CAM a fost amendată, zilele trecute, de polițiștii locali după ce unul dintre vecinii săi a reclamat-o că face zgomot. Dalidis Tomița a investit banii proprii, fără să le ceară un leu vecinilor de pe scara unde locuiește și a schimbat ușa de spălătorie, va înlocui ușa de la intrarea în bloc și va da în lavabilă toată casa scării. Joia trecută, pe când un muncitor schimba ușa de la spălătorie, Poliția Locală a amendat-o pe târgujiancă pentru că disturba liniștea locatarilor la ora 18:00!

Dezamăgită, Dalidis Tomița povestește că fiul său, stabilit de ani de zile în Suedia, a fost cel care a vrut să investească pentru a moderniza și reabilita casa scării blocului în care a trăit o mare parte din viață. La 65 de ani, Dalidis Tomița credea că le-a trăit pe toate, dar și acum răutatea oamenilor o surprinde. Săptămâna trecută a schimbat ușa de la spălătorie cu cea de la apartamentul său, iar cel care a ajutat-o a lucrat spre după amiază. Atentă să respecte orele prevăzute de lege în care nu este în regulă să deranjeze cu zgomote puternice vecinii, Dalidis Tomița nu își imagina ce avea să i se întâmple. Deranjat de zgomotul percutantei, unul dintre vecinii de pe scară a sunat la Poliția Locală și a reclamat-o pe femeie. La ora 18:10, doi polițiști locali i-au bătut la ușă, speriind-o teribil și au anunțat-o că va fi amendată pentru tulburarea liniștii locatarilor! „Ușa de la intrarea în apartamentul meu am mutat-o la spălătorie. N-am folosit în viața spălătoria din bloc, dar era acolo o ușă groaznică, veche. Nepotul meu m-a ajutat, el îmi lucrează și în apartament, la modernizarea băii și ce mai fac pe acolo. Joia trecută când am mutat ușa a fost nevoie să spargă puțin peretele, ca să încapă ușa. Nu am lucrat niciodată între orele în care legea nu permite, tocmai ca să nu am probleme. Și alți vecini au făcut lucrări în apartamente și chiar dacă au deranjat, nimeni nu a chemat poliția. M-am speriat când am văzut polițiștii, am și diabet și alte probleme de sănătate. Plus că nu m-am așteptat ca un gest frumos, o faptă bună să fie sancționată. Pe procesul verbal scrie că am produs larmă și am tulburat liniștea locatarilor prin producerea de zgomot cu rotopercutanta la uscătoria de pe casa scării. Era ora 18:10. Așa e scris și pe procesul verbal. Mi-au dat amendă de 200 lei pe care am plătit-o. Sunt dezamăgită. Polițiștii mi-au spus că i-a chemat cineva și că asta este situația. Am încercat să le spun că nu e trecut de ora 22:00”, a spus Dalidis Tomița din Târgu-Jiu.

Va schimba și ușa de la intrarea în bloc

În ciuda dezamăgirii profunde, Dalidis Tomița a discutat cu fiul său, care i-a spus că nu trebuie să își schimbe planurile: ușa de la intrarea în bloc era deja comandată, a costat 1.300 de lei și va fi schimbată zilele acestea, urmând ca în perioada imediat următoare să demareze lucrările de vopsire cu lavabilă pereții de pe casa scărilor, de la parter până la etajul IV. „Ușa este plătită. Mi-a dat fiul meu banii. El plătește toate lucrările, pentru că atunci când a venit în țară și a văzut cum arăta blocul, casa scării, a zis că trebuie să le înfrumusețeze! Apoi vom cumpăra lavabilă și nepotul meu va da toată casa scării, pereții sunt murdari, puștanii de la liceu au mâzgălit tot felul de obscenități pe ei. Ți-e rușine să intri și să te uiți pe pereți. Nici în apartament nu am terminat lucrările pentru că am făcut tot în așa fel încât să nu deranjez pe nimeni. Nu m-am așteptat să iau amendă pe un gest pe care nu l-ar face oricine. Mulți mi-au zis că ei n-ar mai schimba nimic, că nu se merită. Dar nu renunțăm la ce am zis că facem. Acum am strâns semnături pe un tabel cu vecinii care sunt de acord cu efectuarea lucrărilor finanțate în întregime de mine și îl voi duce la asociație. Nu mi se pare corect ceea ce mi s-a întâmplat. Am simțit că mor când am văzut poliția la ușă. Amenda am plătit-o atunci. Pensia mea este mică, 760 lei. Mă ajută copilul, iar eu mare parte din an stau la ei în Suedia, ca să îi ajut cu copilașii. Am zis să facem ceva frumos pentru comunitatea unde am trăit și unde venim cât de des putem. Sunt dezamăgită”, a afirmat Dalidis Tomița.