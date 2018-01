Primarul comunei Slivilești, scandal la Unitatea de Primiri Urgențe

Primarul comunei Slivilești, Sorin Bucurescu, a făcut scandal în noaptea de sâmbătă spre duminică la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Acesta a răbufnit la adresa personalului medical pe motiv că nu i-ar fi acordat îngrijiri medicale fiicei sale timp de mai multe ore. „Ăsta e spitalul şi actul medical pe care îl practicaţi, să vă fie ruşine tuturor care sunteţi la urgenţă, că luaţi bani mulţi”, a țipat edilul pe holul spitalului.

Primarul susține că fiica are probleme medicale și nu i-au fost acordate îngrijiri medicale, deși acuza o cefalee puternică: „Le-am vorbit frumos, le am explicat că acel copil are probleme, că a făcut un tomograf la Timişoara şi se simte rău, nu i-a interesat”. Reprezentanții spitalului i-au chemat pe polițiști și jandarmi pentru a calma spiritele.

Fata a fost luată acasă de edilul comunei Slivilești, după ce medicii au emis un document că se află în afara oricărui pericol. Conducerea Spitalului Județean de Urgență a anunțat că va fi deschisă o anchetă internă. Sorin Bucurescu este unul dintre cei mai bogați primari din Gorj. Acesta are proprietăți imobiliare în Timișoara și o avere de invidiat.