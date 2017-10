Scandal între o mămică din Gorj și un chirurg de la SJU: „A început să țipe la mine, a chemat gardienii să mă dea afară!”

O mămică din comuna Drăguțești susține că a trecut, acum câteva zile, printr-o experiență destul de urâtă la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu. Potrivit Mariei Găman, din Urechești, doctorul Claudiu Soare i-a vorbit urât și i-a spus să își ia copiii de pe holul Secției Chirurgie și să aștepte în altă parte.

Totul s-a petrecut săptămâna trecută, când Maria Găman a mers la SJU Târgu-Jiu cu ambii copiii, o fetiță în vârstă de trei ani și băiețelul de doi ani. Copilul urma să fie operat de doctorul Stăniloiu. Femeia spune că a așteptat aproximativ două ore după medicul ce trebuia să îi opereze băiatul, iar cei mici s-au plictisit și au făcut gălăgie. Mama și pruncii așteptau pe holul secției de Chirurgie 2, în compania altor aparținători. La un moment dat, doctorul Claudiu Soare, spune mama, a ieșit și i-a zis să plece de pe hol, să aștepte în altă parte, deoarece gălăgia copiilor deranjează și pacienții internați și medicii: „Sunt dezamăgită de ceea ce mi s-a întâmplat. Am mers la spital cu ambii copii, cel mic trebuia operat, la Chirurgie am fost. Vina mea este că cei mici își pierduseră răbdarea, făceau gălăgie, dar nu exagerat, așa cum fac toți copiii, până la urmă. Celui mic trebuia să îi dau să sugă și nu aveam unde, căci nu exista niciun scaun pe care să stau. La un moment dat, doctorul Soare a venit la mine și a început să țipe, să se răstească la mine să iau copiii și să ies afară cu ei, pentru că îl deranjează. Am ieșit afară pe scări, am stat acolo un timp, dar am revenit pentru că nu știam când vine medicul Stăniloiu să îl opereze pe al mic. Am zic că nu ieșea medicul să caute afară pe scări, ca să vadă dacă e cineva. Așa că am revenit și când m-a văzut doctorul Soare a început să zbiere ca să ies afară cu ei! L-am rugat să îmi vorbească frumos, dânsul s-a enervat și eu, atunci, sinceră să fiu, i-am zis așa… «te rog frumos să nu țipi la mine că pot ridica tonul și eu, nesimțitule». Am greșit și eu, dar dânsul a început primul. A chemat gardienii atunci să mă dea afară. Apoi am coborât la Urgențe să văd poate rezolv să îl opereze altcineva, iar acolo… surpriză. O asistentă mi-a zis să aștept până după amiază și să merg la cabinetul particular. Am urcat înapoi pe secție și venise doctorul Stăniloiu și spre surprinderea mea m-a băgat înăuntru și i-a făcut intervenția pe loc. Sper să nu mai treacă nicio mămică prin așa ceva, sper să fim respectați”, a spus mămica.

Medicul Soare: „Noi încercăm să păstrăm pe secție o atitudine civilizată”

Doctorul Claudiu Soare, care ocupă de mai bine de un an de zile funcția de șef al Secției Chirurgie 2 la SJU Târgu-Jiu, a declarat că își amintește că altfel au stat lucrurile. Acesta spune că și aparținătorii care mai erau pe hol, alături de tânăra mămică, au fost deranjați de gălăgia făcută de cei mici, dar și de atitudinea femeii. Medicul spune că este posibil să fi ridicat tonul: „Îmi amintesc, era o mămică cu doi copii mici, așteptau la doctorul Stăniloiu, care era în operație. Copilul plângea rău și am ieșit și am rugat-o frumos să iasă pe casa scării cu copiii, pentru că deranjează pacienții operați de pe secție. A mers afară, dar a revenit după vreo 10 minute. I-am spus iarăși că o rugasem să aștepte afară și dânsa a pus mâna în șold și s-a răstit la mine, spunându-mi că nu îmi este rușine să îi vorbesc așa. Au fost strigăte din partea dumneaei, iar atitudinea pe care a avut-o a indignat și ceilalți oameni care așteptau. Am rugat-o decent, zic eu. La un moment dat am ridicat tonul, cred, dar m-a deranjat atitudinea dânsei. Noi încercăm să păstrăm pe secție o atitudine civilizată, liniște, sunt oameni operați acolo. Sunt reguli care trebuie respectate. Ceea ce avea copilașul, nu era o urgență. Era și cu soțul, dânsul și-a cerut scuze”, a menționat medicul Claudiu Soare, chirurg în cadrul SJU Târgu-Jiu.