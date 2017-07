Situaţie disperată pentru locatarii unui bloc din Târgu-Jiu! Mizerie de nedescris şi şobolani în apartamentul groazei

Locatarii unui bloc din Târgu-Jiu sunt disperaţi după ce un vecin de-al lor şi-a transformat apartamentul într-o groapă de gunoi. Mizeria este de nedescris, iar oamenii sunt disperaţi şi nu ştiu ce să mai facă pentru a rezolva situaţia. Au făcut nenumărate sesizări şi reclamaţii, însă situaţia persistă în continuare.

Situația a devenit insuportabilă pentru locatarii blocului 3, scara 1 de pe Aleea Castanilor din municipiul Târgu-Jiu. Nu este prima dată când vecinii unui bărbat se plâng de situația groaznică în care sunt nevoiți să trăiască. Nemaiputând suporta mirosul, vecinii au anunțat de mai multe ori autoritățile locale și au încercat să-l convingă pe Doru D. să renunțe la vechituri pentru a nu transforma tot blocul într-un focar de infecție. Nu au rezolvat nimic. Zeci de reclamații fac anual, fără rezultat. A venit și Poliția Locală și a încercat să rezolve situația, dar… nimic.

„Ne face viaţa un calvar”

Pe adresa redacției am primit acest mesaj disperat din partea locatarilor: „De nenumărate ori am făcut reclamații la Primărie, Poliția Locală, dar parca sunt legați la mâini nu pot face nimic cu acest individ sau cu gunoiul din apartamentul groazei. La asociaţia de proprietari are datorie de aproximativ 7.000 ron, nu are gaze, nu are curent de ani de zile, doar gunoaie, gunoaie și șobolani. Acest individ este bolnav psihic cu internări la psihiatrie. Nu are venituri și ne face viața un calvar, la toată scara”. Locatarii blocului speră ca măcar Direcția de Sănătate Publică să se autosesizeze, mai ales că acest târgujian pune în pericol sănătatea vecinilor săi.

Şobolani pe balcon

Doru D., bărbatul care și-a transformat locuința într-o groapă de gunoi infectă adună zilnic gunoaie din ghenele de pe lângă blocuri și apoi le transportă, în saci, în apartamentul său. Bărbatul, care are vârsta de aproximativ 47 de ani, locuiește la etajul 3. Mirosul pestilențial nu mai poate fi suportat de vecini, care speră ca autoritățile locale să rezolve problema. Unul dintre vecini, Alexandru Ologeanu-cel care a trimis zeci de sesizări și reclamații la Primăria Târgu-Jiu și alte instituții-a trimis pe adresa redacţiei noastre un filmuleț în care se poate observa cum șobolanii coboară și urcă spre apartamentul „groapă de gunoi”. „Noapte de noapte şobolanii se plimbă pe acoperişul terasei mele. Coboară din balconul lui pe acoperişul meu. E de groază”, a spus localnicul.