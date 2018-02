Tânărul înjunghiat în plină stradă va rămâne fără un picior! Victima se teme pentru viața sa

Un tânăr de 24 de ani, din Bumbeşti Jiu, a fost înjunghiat cu bestialitate în faţa unui bar din localitate. Camerele de supraveghere au surprins momentele în care rivalul l-a lovit de mai multe ori cu lama cuţitului, lăsându-l pe acesta într-o baltă de sânge. În momentul de faţă, victima se află internată la un spital din Timişoara, însă starea în care se află este precară. Pentru a-l salva, medicii de acolo au decis că este nevoie să îi amputeze un picior. Iulian a declarat că îi este teamă pentru viaţa lui. Agresorul, Deaconescu Flavius Constantin, este cercetat pentru tentativă de omor, în timp ce celălalt agresor se află în libertate.

Altercaţia sângeroasă a avut loc în centrul localităţii Bumbeşti Jiu. Victima de doar 24 de ani a fost pusă la pământ de unul dintre indivizii cu care se afla, iar celălalt l-a lovit de nenumărate ori cu un cuţit. După ce şi-a potolit setea de răzbunare, agresorul, cunoscut cu antecedente, şi-a lăsat victima prăbuşită la pământ şi a plecat fără ca măcar să se uite în urmă. Imaginile cutremurătoare au fost surprinse de camerele de supraveghere aflate în zonă. Surprinzător este faptul că Iulian, tânărul agresat, deşi suferise răni grave, s-a ridicat de la sol şi a plecat împreună cu doi dintre cei care au asistat la scenele de cruzime. După doar câţiva metri, Iulian s-a prăbuşit. Norocul acestuia a fost că, mai mulţi tineri care se aflau în zonă l-au găsit în faţa localului din apropiere. O ambulanţă a fost solicitată să intervină. Atunci când a ajuns la spital, medicii au decis ca acesta să fie transferat de urgenţă la un spital din Timişoara, deoarece pierduse foarte mult sânge. Ajunsă la Timişoara, victima a fost internată în stare de şoc hemoragic. Agresorul îi secţionase artera femurală iar medicii au fost nevoiţi să-i taie piciorul pentru a-i salva viaţa.

„Să se facă dreptate!”

Iulian a declarat la o televiziune naţională că nu ştie de ce a fost atacat. ,,De când s-a întâmplat incidentul nu m-a contactat niciun poliţist. Acum mă simt puţin mai bine. Mă duceam spre casă şi m-au alergat cu cuţitele. Îi cunoşteam. Poliţia nu a făcut nimic. Nu am primit niciun apel. Dacă ies de aici şi o să merg pe stradă or să mă omoare? Au probleme amândoi. Unul dintre ei a mai băgat cuţitul în mâna unui băiat. Chiar nu ştiu ce au avut cu mine”.

Tânărul povesteşte clipele de groază prin care a trecut. ,,Eu mergeam şi am auzit când a strigat Diaconescu la mine < >, atât. Am văzut imaginile de pe camerele de supraveghere, am simţit că o să mor. Cum credeţi că va fi viaţa mea de acum încolo cu un singur picior? Chiar nu înţeleg ce au avut cu mine”.

Sora victimei aduce acuzaţii spitalului

Teodora, sora victimei, acuză medicii de la spitalul din municipiul Târgu Jiu de lipsă de reacţie. Aceasta susţine că transferul de la Târgu Jiu la spitalul din Timişoara s-a făcut foarte greu şi s-a pierdut timp preţios. ,,Nu au făcut nimic, absolut nimic. L-au trimis cu piciorul legat, pur şi simplu doar l-au legat”, a declarat Teodora.

Cercetat pentru tentativă de omor

La scurt timp după altercaţie, Deaconescu Flavius Constantin, a fost identificat de poliţişti în apropierea locuinţei din Bumbeşti Jiu. Acesta a fost ridicat de oamenii legii şi dus la sediul poliţiei din localitate. După ce şi-a petrecut cele 24 de ore în spatele gratiilor, Flavius a fost dus în faţa procurorilor, fiind cercetat pentru tentativă de omor. Celălalt agresor, care apare pe imaginile surprinse de camera video, se află încă în libertate.

„Fapta s-a petrecut în fața unui bar din centrul localității Bumbești-Jiu, constatându-se că victima, C.V.I a fost urmărită de suspectul Deaconescu Flavius Constantin care, pe fondul unui conflict, i-a aplicat mai multe lovituri cu un obiect tăietor-înțepător în zona feței și a corpului, provocându-i leziuni ce au sângerat abundent. Din actele medicale a rezultat că victimei i-a fost pusă în primejdie viața, întrucât plaga înjunghiată la nivelul coapsei stângi a intersectat un vas mare al corpului (artera femurală). Victima a fost internată în stare de șoc hemoragic, intervenindu-se chirurgical pentru suturarea arterei femurale”, se arată în comunicatul remis presei de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj.

Flavius Diaconescu nu se află pentru prima dată în atenţia oamenilor legii. Acesta este cunoscut în Bumbeşti Jiu datorită scandalurilor pe care le-a provocat. În urmă cu patru ani, acesta a fost condamnat la 10 luni de închisoare cu suspendare pentru infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice.