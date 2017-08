Un nou scandal la DGASPC Gorj. Polițiștii au intrat pe fir, în urma declarației unei minore

Polițiștii gorjeni au deschis o anchetă la Centrul primire de urgență din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj, după ce o minoră susține că a fost agresată și forțată de trei angajați să dea o declarație împotriva altor salaiați. Este vorba de Narcisa, în vârstă de 14 ani, care a fugit de zeci de ori din centrul de plasament și care a ajuns să se prostitueze într-un apartament din Motru, trei bărbați fiind deja condamnați penal. „În cazul minorei, polițiștii de Investigații Criminale au deschis un dosar penal pt rele tratamente aplicate minorului“, a spus Miruna Prejbeanu, purtător de cuvânt al Poliției Gorj.

Comisia nu a constatat vreun semn pe trupul minorei

Narcisa susține că trei angajați ai Centrului de primire – Ileana Mitică, soțul ei, Ionel Mitică, și Emilia Ecobici – au obligat-o să dea o declarație în care să scrie că la o plecare anterioară din centru a fost forțată de mai mulți salariați să dea o declarație față de doi dintre ei, aceștia fiind și sancționați: „Fata a fost dusă pe Centrul de primire vineri seara, iar luni dimineața trebuia să mergem pentru a o evalua medical că nu are boli transmisibile. A fost evaluată și de psiholog. Am mers cu asistentul medical la medicul specialist și a fost dusă pe apartamant (n.r. – centru de plasament de tip familial). Acolo i-a transmis psihologului că a fost abuzată psihic în centrul de primire. Psihologul a pus-o să mă anunțe telefonic. Am mers cu o echipă formată din managerul de caz, coordonatorul personalului de specialitate , psihologul de acolo și educatorul de serviciu. Am pus fata să scrie pe hârtie ce s-a întâmplat din momentul intrării în centru, din seara zilei de vineri, 28 iulie, până luni dimineață. În urma celor scrise, am înaintat la Direcției un referat pentru a se cerceta disciplinar persoanele incriminate de fată în declarație și am înaintat către Poliția Gorj spre cercetare penală. Fata susține că a fost obligată să dea o declarație împotriva unor colegi care, la rândul lor au acționat atunci când ea a fugit anterior din Centrul de primire,pe tura a doi angajați care au primit avertisment scris. Se presupune că dânșii vor să se răzbune pe cei care au efectuat cercetările și au efectuat referat de cercetare disciplinare“, spșune Valeria Iriza, directorul al Centrului de primire.

Aceasta susține că nu s-a obervat niciun semn pe corpul minorei: „Nu are niciun semn. A fost verificată de comisie și s-a constatat că nu are niciun semn, astfel că nu am considerat necesar să fie dusă la medicul legist“.