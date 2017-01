Un nou scandal la Spitalul Rovinari! Șeful de la Achiziții susține că este amenințat de manager!

Încă un conflict a izbucnit la Spitalul Orășenesc Rovinari, după ce jurista instituției sanitare, Narcisa Drăguț Ilie, l-a acuzat pe edilul Robert Filip că ar fi abuzat de puterea pe care o are pentru a o detașa la primărie cu scopul de a o concedia. De această dată, șeful de la Compartimentul Achiziții, Nicușor Mănescu, declară că se simte amenințat de actualul manager, Adrian Murea, cel din urmă precizându-i că îl va „expulza” din sistemul sanitar. În replică, directorul instituției sanitare susține că Mănescu și jurista și-au propus să îl distrugă pentru că, de când a venit la conducere, nu i-a mai lăsat să facă achizițiile după bunul plac.

Mărul discordiei este achiziția mobilierului pentru Ambulatoriu

În urma scandalului în care jurista s-a ales cu o detașare la Primăria Rovinari, încă un angajat al spitalului susține că a fost amenințat că va fi dat afară. Conflictul între Nicușor Mănescu și Adrian Murea ar fi izbucnit de la achiziția privind mobilierul necesar echipării Ambulatoriului de Specialitate de la Rovinari, care trebuie inaugurat la 1 noiembrie. „M-a chemat managerul și mi-a spus că are ordin de la primar și că trebuie ca eu și colega mea, jurista unității, să fim expulzați. Prima dată m-a chemat pe mine, apoi pe colega mea, iar ulterior ne-a spus amândurora că n-are ce să facă (…) Este vorba de achizițiile care trebuie făcute la Spitalul Rovinari pentru a fi pus în funcțiune Ambulatoriul, pe 1 noiembrie, trebuie să fie achiziționate obiecte de mobilier pentru a fi echipat. Dumnealui a alocat o sumă de la bugetul local și trebuia să achiziționăm în cel mai scurt timp cele necesare, iar eu sunt singura persoană care se ocupă de achiziții la spital. Domnul manager a spus că este un timp scurt și trece peste mine și va achiziționa dumnealui de unde consideră că este necesar. Achiziția trebuie făcută conform legii, întocmite niște documente, apoi să fie făcută din SEAP, este catalogul electronic unde poate fi văzută orice achiziție. Dumnealui, alături de Comitetul Director, a decis de unde se va face achiziția și au trecut peste mine. Eu mi-am făcut datoria și am listat toate produsele din SEAP ca să le analizeze, dar dumnealor au zis că e timpul prea scurt și au luat decizia în trei (…) Noi am depus plângere la Poliție pentru că am fost amenințați că vom fi dați afară și la acea plângere am atașat inclusiv aceste documente prin care dumnealor hotărăsc de unde vor să achiziționeze”, a declarat Nicușor Mănescu, șeful Departamentului de Achiziții de la Spitalul Orășenesc Rovinari.

„Ar face orice ca să mă distrugă”

Managerul Adrian Murea se apără și spune că angajații și-au propus să îl distrugă pentru că nu i-a lăsat să mai facă achizițiile după bunul plac. Recunoaște că a trecut peste autoritatea șefului de la Achiziții pentru a cumpăra mobilier pentru Ambulatoriu, însă spune că era urgent pentru că la 1 noiembrie va exista o inspecție, iar dacă lucrările de la Ambulatoiu nu vor fi terminate, spitalul și primăria riscă să dea fondurile europene înapoi. „Am fost obligat să fac ceea ce ei trebuiau să facă de ani de zile. La 1 noiembrie, cei care au dat fonduri europene vin în control și suntem obligați să funcționăm. Toate astea nu s-au făcut până acum și m-au anunțat acum trei săptămâni că trebuie achziționat acest mobilier. Domnul Mănescu și doamna fostă juristă au făcut tot ce se poate face ca să mă împiedice să pot pune Ambulatoriul în funcțiune. Sunt revoltați pentru că ei, înainte, au condus acest spital împreună cu fosta conducere și ar face orice ca să mă distrugă pe mine și imaginea primarului. Eu am venit de o lună și nimeni nu mă anunță de nimic din ce se face, eu trebuie să le aflu pas cu pas. Eu am fost obligat de circumstanțe să fac achiziție directă, iar referitor la amenințări nu este adevărat. Nu mai fac ei ce vor, înainte cumpărau de unde voiau, luau șpăgi, ce pot să vă mai spun!? S-au trezit în situația în care trebuie să facă totul cum trebuie. Eu nu pot să pierd pentru mobilier o investiție atât de mare cum este Ambulatoriul”, a declarat Adrian Murea, managerul Spitalului Orășenesc Rovinari.

Până la rezolvarea scandalului între manager și angajați, Ambulatoriul ar urma să fie inaugurat la 1 noiembrie. Tot în luna noiembrie expiră și contractul lui Adrian Murea, însă acesta susține că vrea să dețină în continuare funcția, iar dacă va fi necesar, să participe la examenul pentru ocuparea postului de manager.