VIDEO: Un actor gorjean, dat afară cu poliția dintr-o instituție!

A mers să întrebe ce se întâmplă cu banii lui din drepturile de autor și a fost dat afară de polițiști. Prin asta a trecut actorul gorjean Toma Cuzin la Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM). „Nu mă puteţi cenzura! Deci doamna îmi spune «Hai, sictir» şi că nu e obligată să îmi dea explicaţii despre banii mei. Daţi-mă în judecată, aveţi dreptul ăsta. Vreau să mi se spună când îmi intră banii. Ce sumă îmi intră? Şi-am plecat, domnule! Întrebaţi contabila ce sumă îmi intră şi-am plecat. Banii mei…de ani de zile, domnule. Nimeni nu ştie. Domnul îi face semn poliţistului să mă dea afară, asta e situaţia în România. Care-i procedura? Mă arestaţi? De ce să mă evacuaţi? De ce? Ce am făcut? Eu am dreptul să fiu aici. Domnul trebuie să hotărască în adunarea generală dacă mai pot intra în instituţie sau nu. Sau o hotărâre judecătorească. Îmi spuneţi când îmi intră banii? Şi ce sumă îmi intră? Nu există hotărâre judecătorească, nu s-a judecat. Vedeţi, oameni buni, ce se întâmplă? Nu mai vin, că de câte ori vin cheamă poliţia. Mă împrietenesc cu poliţiştii, deja îi ştiu pe toţi. Asta este atitudinea. Vii, întrebi, cheamă poliţia. Am plecat. Este o instituţie în care am dreptul să fiu, în care am dreptul să pun întrebări, este o instituţie care este obiligată să-mi răspundă, atâta timp cât îmi administrează toţi banii, care revin din drepturi conexe, din drepturi de autor,” a declarat Cuzin Toma, în live-ul făcut pe Facebook.