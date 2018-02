Zeci de maşini, vandalizate în Târgu Jiu. Ce au ţintit autorii

Zeci de autoturisme ale unor tărgujieni au fost vandalizate în noaptea de vineri spre sâmbătă de persoane necunoscute. Autorii faptelor au avut drept ţintă un singur model de maşină. Au reuşit să sustragă 800 de lei dintr-un autoturism dar şi un permis de conducere. Poliţiştii care s-au deplasat la locurile unde au avut loc actele de vandalism au luat amprentele, urmând să dea de urma autorilor. Dacă vor fi prinşi, cei în cauză riscă să îşi petreacă următorii ani în spatele gratiilor.

Proprietarii maşinilor vandalizate au rămas șocați când au văzut în ce hal arată autoturismele pe care, cu o seară înainte, le lăsaseră parcate în faţa blocurilor. Făptuitorii au forţat încuietorile, iar acolo unde au reuşit să deschidă maşinile, au furat tot ce le-a căzut în mână. Actele de vandalism au avut loc în zonele A.I Cuza, Olari şi Nicolae Titulescu. Poliţiştii au luat amprentele lăsate de hoţi, urmând să dea de urma acestora.

Puţini au fost proprietarii de autoturisme care au mers la sediul poliţiei pentru a depune plângere. Oamenii legii au înregistrat 12 plângeri, dintre care 2 pentru furt calificat, restul fiind pentru tentativă de furt, deoarece hoţii au reuşit doar să scoată butucul.

Au reuşit să fure o sumă de 800 de lei, dintr-un autoturism, însă pagubele provocate depăşesc cu mult prada hoţilor. Unul dintre şoferii păgubiţi se plânge de faptul că i-a fost furat permisul de conducere, care se afla în torpedoul maşinii. Nu este pentru prima dată când poliţiştii se confruntă cu asemenea cazuri. În trecut au mai fost vandalizate maşini, însă niciodată în număr aşa mare. Până vor da de urma celor vinovaţi, poliţiştii au înregistrat dosarul cu autor necunoscut.

Uimirea celor păgubiţi a fost cu atât mai mare cu cât aceştia susţin că majoritatea maşinilor aveau alarmă, însă nimeni nu a auzit nimic, semn că hoţii au fost precauţi.

,,Mă surprinde faptul că am alarmă la ea şi nu am auzit nimic. Nu ştiu dacă a pornit sau nu, pentru că nu am auzit nimic. Nu înţeleg, doar de au scos butucul şi l-au aruncat pe jos. Nu ştiu ce au căutat. Mi-au răstălmăcit toată maşina. Au aruncat actele pe jos”, a declarat unul dintre păgubiţi.