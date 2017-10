Foto: TRAGEDIE! Costi Tivig a pierdut lupta cu boala. Familia și prietenii, distruși de durere

Costi Tivig, tânărul din Târgu Jiu, care era grav bolnav, s-a stins din viață, răpus de cancer la numai 25 de ani. Familia și prietenii sunt distruși de durere. De-a lungul ultimilor luni, prietenii lui Costi Tivig s-au mobilizat și au strâns bani pentru ca tânărul să urmeze un tratament în străinătate. Din păcat, cancerul a avansat cumplit de repede și tânărul a decedat. La începutul lunii septembrie, Costi Tivig le-a mulțumit prietenilor săi care urmau să organizeze un important eveniment caritabil: „Vreau sa transmit un Multumesc din toată inima persoanelor pe care le cunosc personal sau nu, care au fost și care sunt alături de mine in cea mai grea perioada din viața mea, mulțumesc persoanelor care m-au ajutat atât din punct de vedere financiar cât și moral ! Au fost foarte multe mesaje pe care le-am primit de la voi și la care nu am reusit sa răspund, cărora le mulțumesc pe aceasta cale ! Mulțumesc oamenilor cu suflet care m-au ajutat financiar, ați fost in număr foarte mare, dacă voi nu erați eu nu eram acum aici ! Vreau sa știți ca eu m-am întors de la Viena, doctorul de acolo mi-a recomandat un doctor din București unde trebuie sa fac 6 ședințe de chimioterapie din 3 in 3 săptămâni, chimioterapie pe care o voi primi din Viena după care cu ajutorul lui Dumnezeu ma voi întoarce acolo pentru operație ! Mulțumesc din tot sufletul TUTUROR, va doresc multa sănătate, Dumnezeu sa va răsplătească ! Va salut cu respect pe fiecare in parte”, scris tânărul bolnav, dar plin de speranță. Vestea decesului său a fost cea mai rea veste pe care apropiații puteau să o primească.

„Dragul nostru, atat de mult o sa ne lipsesti, atat de mult o sa ne fie dor de zambetul si bunatatea ta! Noi, toti prietenii tai, colegii de munca o sa te purtam in sufletele noastre o viata si si mai mult pentru ca stii , nu poti uita usor un om ca tine! Un om cu o inima de aur ce a continuat sa lupte pana in ultimul moment. Sa te odihnesti in pace, bunul nostru coleg, Costica!”, a scris un coleg pe rețeaua de socializare.

„A luptat din rasputeri cu suferinta, a luptat si a pierdut. S-a stins cu ochii inlacrimati si privirile pline de deznadejde si durere. A lasat in urma lui un gol imens. Singurul loc, de unde nu il poate lua nimeni este inima noastra si unde va ramane vesnic. Dumnezeu sa te odihneasca in pace Costy Tivig!”, a scris un prieten apropiat. Și Isabela Staic a postat un mesaj cutremurător pe pagina sa de socializare. Costi Tivig era prieten cu aceasta: „Tot timpul ne plangem de lucrurile materiale care ne lipsesc dar niciodata nu ne gandim la lucrurile pe care le avem,uitam sa ne bucuram de simplul fapt ca suntem bine ,sanatosi.De multe ori facem lucruri de plictiseala doar asa “sa mai treaca timpul” ,in timp ce altii cersesc zile sau ore de viata de la Dumnezeu! (…) Indiferent de modul în care percepem trecerea timpului,indiferent de mentalitatea fiecăruia,un lucru este cert: timpul trece,nu stă în loc pentru nici unul dintre noi şi din păcate nu putem face nimic în această privinţă…Cred că tot ce îmi rămâne de făcut este să îi accept ireversibilitatea,să îmi petrec fiecare moment din viaţă într-un mod cât mai plăcut cu putinţă,să realizez cât mai multe lucruri care să merite timpul “consumat” şi să mă bucur de prezenţa persoanelor dragi ,pentru ca mai târziu să nu regret timpul ce a trecut. Bucurate din plin de fiecare zi pentru ca ziua de maine nu ii este asigurată nimanui ! Ramai cu bine Costy Tivig ,imi pare rau ca nu am apucat sa-mi iau ramas bun de la tine,ca nu am mai apucat sa vorbesc o ultima data cu tine! Nu-mi vine sa cred nici acum…Dumnezeu sa aibă grijă de sufletul tau !”.