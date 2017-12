Romanescu îi dă peste nas lui Vîlceanu după conferința de bilanț a PNL! „Am preferat să aflu problemele cetățenilor”

Primarul Marcel Romanescu își acuză colegii de partid că organizează conferințe pentru prezentarea bilanțului fără să îl consulte. Edilul spune că, săptămâna trecută, a fost pus să aleagă între a participa la conferința de presă organizată de președintele PNL, Dan Vîlceanu și a ține la ușa biroului de primar aproape 50 de persoane înscrise în audiență. Romanescu le transmite liberalilor că își va prezenta bilanțul de activitate într-o conferință susținută la sediul Primăriei Târgu Jiu.

Marcel Romanescu a fost ținta mai multor atacuri, după ce colegii din PNL au organizat o conferință de presă în care a fost prezentată activitatea administrativă și politică de peste an, dar la care, culmea, nu a participat chiar primarul din Târgu Jiu. Edilul recunoaște că dialogul rămâne în continuare o mare problemă în partid, pentru că nu a fost anunțat din timp despre conferința de bilanț organizată de Dan Vîlceanu.

Edilul a anunțat data la care își va prezenta bilanțul activității. „Ținând cont de faptul că joia trecută, pe 30 noiembrie, a fost zi liberă, am avut 44 de persoane înscrise pe lista de audiențe. Puteam să ajung în condițiile în care stabileam această conferință din timp. Eu am aflat miercuri de conferința de la PNL și era stabilită chiar în perioada audiențelor. E foarte greu ca în momentul în care te așteaptă peste 44 de persoane, pentru că au venit și câte 2-3 persoane pentru aceeași problemă, să părăsești instituția. Am avut experiența asta, anunțând că nu sunt în instituție într-o zi de joi, iar cetățenii nu au rămas la audiențe. Am preferat să le aflu problemele. Va exista o astfel de conferință de presă pe data de 15 decembrie la sediul Primăriei Târgu Jiu, iar la partid va fi când voi stabili cu președintele”, a explicat primarul Marcel Romanescu situația creată de conferința colegilor din PNL.