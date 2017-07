Europarlamentarul Laurenţiu Rebega, la Târgu-Jiu: „Guvernarea se arată incapabilă şi incompetentă de a înţelege care sunt priorităţile”   

Europarlamentarul Laurenţiu Rebega a fost prezent în Târgu-Jiu, la sfârşitul săptămânii trecute. Acesta a susţinut o conferinţă în cadrul căreia a subliniat importanţa pe care o are sculptorul Constantin Brâncuşi pentru România şi ce ar trebui să facă autorităţile precum şi guvernanţii pentru promovarea imaginii acestuia pe plan internaţional. „Pentru că am fost la Târgu Jiu, o mare parte din discuție s-a referit la marele artist Constantin Brâncuși și am asistat la intervenții deosebit de interesante din partea celor prezenți. Am conchis cu toții că trebuie să facem mai mult pentru a avea grijă de moștenirea culturală pe care ne-a lăsat-o acest geniu universal care a cucerit lumea plecând din Hobița, pentru că, trebuie să recunoaștem, felul în care statul român își promovează patrimoniul lasă mult de dorit”, a spus europarlamentarul. La discuţii a fost prezent şi primarul municipiului Târgu-Jiu, Marcel Romanescu.

Reporter: Care este rolul acestei conferinţe organizate la Târgu-Jiu?

Laurenţiu Rebega: În primul rând, este o conferinţă care face parte dintr-o serie de conferinţe ce au ca scop identificarea rolului României în Uniunea Europeană, dar de data aceasta pe latura culturală, ştiinţifică şi de evaluare patrimonială la patrimoniul cultural al UE şi nu numai. Nu este întâmplător la Târgu-Jiu pentru că, aşa cum ştim, Târgu-Jiul este oraşului lui Constantin Brâncuşi, marele nostru sculptor, cel care a pus România în centrul universului de sculptură, cel care a adus în România mereu cuvinte de laudă prin operele sale, unele pe care le avem aici la Târgu-Jiu, altele răspândite în lume şi care au făcut de fiecare dată ca România să fie văzută ca un centru de creaţie extraordinar. Bineînţeles că rolul acestei conferinţe este acela de a atrage un semnal de alarmă faţă de autorităţile locale, judeţene, naţionale şi de ce nu europene care ar trebui să se îndrepte mai mult către conservarea operelor valoroase şi Brâncuşi este unul dintre personalităţile lumii mondiale care a creat opere de excepţie şi care a lăsat în urma lui valoroase momente de sine şi momente de apartenenţă la spaţiul din care a provenit.

R: Localitatea natală a lui Brâncuși este un punct de interes turistic. Cum o descrieți având în vedere că ați avut ocazia să o vizitați?

L.R.: Aşa este! Am avut ocazia să vizitez şi Hobiţa, dar am trăit o dezamăgire acolo, chiar dacă trebuie să recunosc că primarul de acolo face eforturi uriaşe pentru a scoate puţin la iveală ceea ce înseamnă locul unde s-a aprins lumina marelui Brâncuşi. Avem o obligaţie de a pune această localitate pe harta lumii moderne, aşa cum trebuie. Din nerefericie, mai sunt multe lucruri de făcut acolo. Am convenit împreună cu primarul să facem câteva cereri comune către Comisia Europeană, către Parlamentul European, unde să atragem atenţia că una dintre cele mai importante figuri ale lumii europene, mondiale s-ar putea pierde dacă nu beneficiază de fonduri pentru conservarea acestor lucrări şi acestui spaţiu.

R.: Cum vedeţi faptul că Guvernul a alocat doar 5% din valoarea totală a proiectului de modernizare a Ansamblului Monumental Calea Eroilor?

L.R.: Eu sper ca Guvernul să realizeze că, mai devreme sau mai târziu, cel mai important lucru care va rămâne este istoria şi o naţiune care nu ştie de istorie are soarta pieirii. Nu înţeleg de ce actualul guvern nu conştientizează că singurul lucru care a fost în permanenţă în contact cu valorile noastre tradiţionale şi cu perpetuarea numelui de România în spaţiul extern este tocmai acesta al artelor şi al ştiinţei. Poate că oameni încă sunt nepregătiţi din acest punct de vedere şi nu sunt suficient de capabili pentru a înţelege ce înseamnă o astfel de modernizare.

R.: În asemenea condiţii, se fac noi demersuri pentru includerea Ansamblului de la Târgu-Jiu pe lista UNESCO. Ce ne puteţi spune în acest sens?

L.R.: Din câte ştiu eu, chiar cu câteva zile în urmă s-a finalizat dosarul pentru depunerea documentelor pentru apartenenţa la UNESCO. Acest lucru trebuia făcut de foarte multă vreme. Este o recunoştinţă care se aduce în primul rând României, nu neapărat unei persoane şi cu atât mai mult acest lucru trebuia să se întâmple mai repede. Guvernarea în momentul de faţă se arată incapabilă şi incompetentă de a înţelege care sunt priorităţile.

R.: Veţi purta discuţii cu autorităţile locale în ceea ce priveşte demersul dumneavoastră?

L.R.: Îmi doresc să am discuţii cu absolut toţi factorii care ar putea să aibă un rol important în dezvoltarea acestui spaţiu cultural. Din nefericire, sunt oameni care nu au vrut să participe la astfel de întâlnire, dar m-am bucurat foarte mult că primarul din Târgu-Jiu a luat în discuţie această întâlnire şi am avut câteva schimburi destul de importante.

Cu ocazia acestei întâlniri, primarul municipiului Târgu-Jiu, Marcel Romanescu, i-a solicitat europarlamentarului să susţină demersurile pentru includerea Ansamblului Monumental Calea Eroilor în Patrimoniul UNESCO: „Pe această cale, vin cu o solicitare către domnul europarlamentar Laurenţiu Rebega această intrare în patrimoniul UNESCO pentru că Târgu-Jiu trebuie să se susţină prin turism. Brâncuşi nu este numai al nostru, este al întregii lumi şi prin promovarea lui putem să beneficiem în primul rând noi, cei din Târgu-Jiu şi din judeţul Gorj. Vă asigur că Primăria Municipiului Târgu-Jiu va fi deschisă la orice iniţiativă a dumneavoastră sau a tuturor celor care vin în întâmpinarea problemelor din judeţul nostru”.