INTERVIU: Aurel Popescu pune pe masă proiectele de anul acesta! Investiții în mai multe zone ale orașului

Primăria Târgu-Jiu a demarat o serie de investiţie, unele dintre ele urmând a fi finalizate chiar în acest an. Despre reabilitarea străzilor din municipiu, precum şi despre modernizarea Ansamblului „Calea Eroilor”, dar şi despre alte proiecte ce urmează a fi implementate, vorbeşte viceprimarul cu atribuţii de primar, Aurel Popescu, într-un interviu acordat cotidianului nostru.

Reporter: În ce stadiu se află la ora actuală proiectul de modernizare a Ansamblului „Calea Eroilor”?

Aurel Popescu: Cu privire la proiectul de modernizare a Ansamblului „Calea Eroilor” pot să vă spun că sperăm ca în acest an să obținem finanțarea necesară, investiția ridicându-se la valoare de aproximativ 40 milioane de euro. Așa cum bine știți, în ședința de Consiliu Local ce a avut loc la sfârșitul lunii ianuarie, consilierii au aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico –economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitarea zonei protejate a Ansamblului Monumental Calea Eroilor”. Proiectul de modernizare a Căii Eroilor este avizat de Ministerul Culturii și a fost depus la Ministerul Dezvoltării, în vederea obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 4 ani, în cadrul acestei investiții urmând a fi realizate două parcări subterane pe două niveluri, un pasaj subteran cu un total de 400 locuri de parcare. Calea Eroilor va trece printr-o serie de transformări, de la cele de amenajare peisagistică la cele amenajare urbanistică și arhitecturală.

Rep.: Ce alte proiecte de anvergură pregăteşte Primăria Târgu-Jiu pentru acest an?

A.P.: Pentru acest an, echipa de specialiști de la Primăria Municipiului Târgu-Jiu are în atenție și urmărește îndeaproape implementarea proiectelor avute în portofoliu. Spunând acest lucru, mă gândesc la etapa I de reabilitare a acelor 11 străzi, la definitivarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii în cartierul Debarcader, la reabilitarea canalizării menajere în cartierul Griviței/G–ral Tell, la reabilitarea canalizării menajere pe str. A.I. Cuza, la extinderea canalizării menajere în cartierul Drăgoeni și pe străzile din zona de est a municipiului. Trebuie să reamintesc de lucrările de modernizare și de extindere a capacității Stadionului Municipal și a Sălii Sporturilor, lucrări care vor fi finalizate în acest an. Tot în acest an, se vor finaliza și lucrările de investiții la noua sală de sport de la Colegiul Madgearu. Nu trebuie să uităm de o altă investiție care va avea un impact major în oraș, parcarea multietajată de la Piața Centrală și centrul multifuncțional destinat tinerilor din oraș.

Rep.: Aveţi vreun proiect în care să fie implicaţi tinerii gorjeni?

A.P.: Prin intermediul Regulamentului de acordare a sprijinului financiar pentru activitățile de tineret din Municipiul Târgu-Jiu, se acordă ONG-urilor de tineret sprijin financiar (pe bază de licitație de proiecte) pentru activități care vizează tinerii din municipiul Târgu-Jiu. Pentru anul 2017, în buget sunt alocate sumele aferente celor 3 sesiuni de depunere, valoarea totală solicitată de organizațiile de tineret fiind de 250.000 lei. Domeniile care sunt considerate de interes pentru comunitatea locală pleacă de la cultură la educație formală, nonformală, sănătate, sport sau viață asociativă. Consiliul Local Târgu-Jiu finanțează maxim 90% din valoarea totală a proiectului (proiectele mici sunt până la 5000 lei, iar cele mari până la 25000 lei).

Rep.: Lucrările de modernizare a Stadionului Municipal ar trebui să fie finalizate în cursul acestui an. Ce se va întâmpla cu echipa de fotbal?

A.P.: La Stadionul Municipal, lucrările se desfășoară conform graficului, unele fiind executate chiar și în avans. Purtăm permanent discuții cu reprezentanții firmei de construcții, aceștia dându-ne asigurări cu privire la faptul că în luna iunie lucrările vor fi finalizate, atunci urmând să aibă loc și o primă recepție. În lunile aprilie-mai vor avea loc primele probe la utilități. Vorbim de o investiție de peste 20 milioane de euro, cu o cofinanțare de 2% din partea primărie . Noi trebuie să asigurăm utilitățile, a căror valoare estimativă se ridică la 13 miliarde lei vechi, valoarea exactă urmând a fi stabilită după desfășurarea licitației. Investiția este una complexă, vom avea un stadion cu 15.000 de locuri, un hotel cu 40 de camere, parcare subterană, corp administrativ, vestiare dar și o sistematizare pe verticală a zonei. Echipa de fotbal a suferit o schimbare radicală și vorbim acum de o echipă tânără, cu dorință de afirmare, avem un antrenor tânăr, ambițios, care a demonstrat încă de la prima partidă. Ne dorim ca această echipă să ne încânte cu rezultatele obținute, iar la următorul campionat le promitem că vor avea întreaga susținere pe noul stadion, pe care-l vor avea la dispoziție.

Rep.: Vă gândiţi la un proiect pentru decongestionarea traficului din municipiu?

A.P.: Cu siguranță că avem în atenție și un asemenea proiect, important pentru municipiu și târgujieni. Pentru a putea accesa fonduri europene în vederea finanțării necesare proiectelor, s-a elaborat Planul de Mobilitate Urbană și Durabilă al Municipiului Târgu-Jiu din care s-au desprins o serie de proiecte necesare dezvoltării orașului. Pe baza acestui plan, au fost elaborate documentațiile (studii de fezabilitate, proiecte tehnice etc.) la proiectele de investiții, necesare fluidizării traficului auto și pietonal. Astfel, este elaborată documentația la proiectul prin care se urmărește creșterea fluidității rutiere, îmbunătățirea siguranței cetățenilor în spațiul public și realizarea dispeceratului infotrafic integrat. Un alt proiect privește îmbunătățirea siguranței deplasărilor pietonale adiacente coridorului Străzii Unirii, cu realizarea a 3 pasaje pietonale subterane. Documentația este finalizată, urmează a fi depusă în vederea accesării fondurilor europene sau guvernamentale. De asemenea, pentru fluidizarea circulației sunt elaborate studiile de fezabilitate, în vederea realizării a trei parcări sub și supraterane în zona Popa Șapcă, Hotel Gorj și în zona Pieței Centrale. La acestea se adaugă și parcarea rezultată în urma modernizării Stadionului Municipal.

Rep.: Foarte multe persoane aşteaptă o locuinţă ANL. Ce noutăţi aveţi în acest sens pentru târgujieni?

A.P.: Aveți dreptate! Sunt multe solicitări depuse la Primăria Municipiului Târgu Jiu de către tineri și suntem interesați, în continuare, de atragerea de fonduri prin programul derulat de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în vederea construirii de noi blocuri ANL. Pentru acest an, în programul Agenției Naționale de Locuințe, este inclusă construirea a încă două noi blocuri în zona Narciselor, cu un total de 40 de unități locative, iar noi vom asigura utilitățile edilitare și amenajările exterioare. În prezent, în Cartierul Narciselor sunt în construcție 40 de unități locative, investiția urmând a fi finalizată pe parcursul acestui an. De altfel, aceasta este zona în care s-au mai construit și dat în folosință 160 unități locative de acest tip.

Rep.: Când va fi introdusă reţeaua de gaze în Cartierul Tinerilor din Preajba?

A.P.: Rețeaua de alimentare cu gaze naturale va fi introdusă în 2018, acesta fiind anul când va expira perioada de garanție existentă la nivelul străzilor modernizate pe fonduri europene.