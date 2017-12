Interviu cu artistul Mihai Vulpe – Bacio: „Fiecare experiență din viață m-a maturizat şi m-a făcut să fiu ceea ce sunt eu acum”

De foarte mulți ani este cunoscut ca Elvis Presley al Gorjului datorită pasiunii sale pentru muzica Regelui Rock ‘n’ Roll, însă de prea puține ori a avut ocazia să își spună povestea și modul cum și-a descoperit dragostea pentru muzică. Tânărul Mihai Vulpe, numit „Bacio”, a participat și la show-ul de talente „Românii au talent”, iar Andra a rămas impresionată de modul cum gorjeanul a interpretat melodiile lui Elvis Presley. Acesta a lansat numeroase melodii de-a lungul anilor, cele mai multe fiind de dragoste. Totodată, Mihai Vulpe este cel care a realizat și imnul Revistei Cult-ura.

Reporter: Te cunoaștem de foarte mulți ani, însă nu ne-ai povestit niciodată cum a început povestea ta cu muzica.

Mihai Vulpe – Bacio: Povestea mea a început la vârsta de 18 ani când am descoperit poezia muzicii folk și după ce am fost fascinat de personalitatea artistică a lui Elvis Presley. Atunci am învățat să cânt singur la chitară și am început să compun versuri și melodii folk.

Rep.: Care sunt cele mai mari realizări ale tale în plan profesional?

Bacio: Cele mai mari realizări profesionale sunt atunci când melodiile mele ajung la sufletul publicului. Pentru mine nu contează diplomele și locul I pe podium, important este să transmit emoții publicului și el să mi le transmită înapoi.

Rep.: Cum ar fi viața ta fără muzică?

Bacio: Viața fără muzică ar fi, cred că nu doar pentru mine ci pentru lume, o viață în alb-negru. Muzica este cea mai frumoasă cale prin care poți să transmiţi sentimente, prin care poți să spui „Te iubesc”.

Rep.: Ce proiecte derulezi în prezent?

Bacio: Luna aceasta promovez melodiile compuse de mine cu piese de Crăciun, cu melodii despre copilărie și dragoste.

Rep.: Idolul tău este Elvis Presley. Cum ai început să îl admiri și când ai interpretat pentru prima dată o melodie a sa? Povestește-ne despre acel moment.

Bacio: La vârsta de 18 ani am cântat prima dată melodia lui Elvis – „Can’t help falling in love”, la un eveniment și dupa reacția publicului am înțeles că muzica este drumul pe care trebuie să merg, să visez.

Rep.: Care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai ca artist? Dar cea mai neplăcută?

Bacio: Amintirile frumoase sunt legate şi de obiceiurile de iarnă, atunci când mergeam la colindat și oamenii lăcrimau și aplaudau, de serile când cântam pe scările căminelor împreună cu studenții din Timişoara. Amintiri neplăcute nu am în legătura cu muzica, dar pot să spun că drumul nu a fost ușor, ci am făcut multe sacrificii, au fost multe obstacole și încercări, mulți disrugători de visuri în jurul meu și foarte multa muncă.

Rep.: Dintre toate melodiile tale pe care o preferi? Ai una pe care o consideri de suflet?

Bacio: Nu am o melodie de suflet, fiecare melodie are o poveste a ei, o încărcătură emoțională care îmi aduce aminte de o anumita perioadă din viața mea.

Rep.: Melodiile tale sunt inspirate din propriile experiențe de viață? Sau ce anume te inspiră?

Bacio: O parte din melodii sunt inspirate din viața mea şi altele din visurile mele.

Rep.: Care este cel mai mare regret al tău?

Bacio: Nu am regrete, nu regret nimic din ce am făcut sau din ce nu am făcut. Fiecare experiență din viață m-a maturizat şi m-a făcut să fiu ceea ce sunt eu acum.

Rep.: Ce proiecte ai pentru viitorul apropiat și cel îndepărtat?

Bacio: Am mai multe proiecte pentru anul 2018, dar trebuie să le analizez și să văd în care este mai bine să investesc. Vă mulțumesc şi doresc cititorilor dumneavoastră „Sărbători pline de dragoste și linişte sufletească. La mulți ani!”.