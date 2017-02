Își dorește să ajungă polițist, dar și un interpret cunoscut! Vezi despre cine este vorba

David Cristian Hodoiu are 15 ani și a copilărit în comuna Albeni, acum fiind elev al Liceului de Arte din Târgu-Jiu. La Albeni, David a deprins și tainele muzicii populare, fiind mereu susținut de familia sa. De la părinți a învățat să fie la locul său, serios în ceea ce face, responsabil, politicos! David Hodoiu este un tânăr interpret premiat la numeroase festivaluri și concursuri, iar pe viitor își dorește să ajungă un cunoscut solist de muzică populară, dar și un ofițer de poliție respectat.

Reporter.: Ce ne poți spune despre familia ta: mai ai frați; părinții unde lucrează; te susțin în ceea ce privește muzica; ce reprezintă familia pentru tine?

David Hodoiu: Sunt foarte atașat de familia mea, în interiorul ei mi-am format cele mai importante structuri: politețea, punctualitatea, cei șapte ani de acasă, ordinea, grija față de cei dragi, răbdarea, demnitatea, iar ultima, dar nu cea din urmă, iertarea. Prin urmare, părinții mei și-au atins țelul. Pot spune că le mulțumesc pentru toată munca lor. Ei sunt singurii care nu au uitat niciodată de ziua mea, ei sunt singurii care știu toate problemele și mă sprijină în tot ceea ce fac și asta mă face să am încredere în mine. De asemenea, sora mea, Cristina, care este învățătoare, mă sprijină și mă ajută de fiecare dată. Meseria tatălui meu este de operator gaze la Țicleni, iar mama are o meserie nobilă, la fel ca și sora mea-profesor înv. primar la Școala Gimnazială Nr.1 Albeni. Cu toții sunt alături de mine și mă susțin în ceea ce privește muzica, atât moral, cât și financiar.

Rep.: La ce școală înveți și în ce clasă ești? La ce profil?

David Hodoiu: Sunt elev al Liceului de Arte „Constantin Brăiloiu” din Târgu-Jiu, secția canto popular la clasa d-nei profesoare Lăcătușu Nicoleta, în clasa a-X-a A.

Rep.: Ce rezultate ai la școală? Ce materii preferi?

David H.: Am rezultate foarte bune deoarece învățătura nu a rămas pe un loc secundar, ci se împletește cu muzica. Ambele sunt foarte importante pentru mine. Îmi plac foarte mult disciplinele de specialitate, dar și limba română, engleza și matematica . De asemenea, orele de pian sunt foarte atractive și mă ajută foarte mult în cariera mea muzicală.

Rep.: Ce planuri ai după absolvirea liceului? Te ai gândit ce meserie/carieră ai vrea să urmezi?

David H.: Îmi doresc foarte mult să ajung un solist renumit de muzică populară și ca meserie mi-ar plăcea să fiu polițist pentru că iubesc ordinea și disciplina.

Rep.: Cine și când a descoperit că ai talent la muzică?

David H.: Talentul pentru muzică mi l-a descoperit mama mea, care mi-a fost învățătoare. Eram implicat în diferite activități artistice și acest lucru m-a determinat să îmi doresc mai mult. Astfel, m-am înscris la Scoala Populară de Arte din Târgu-Jiu la secția canto popular-clasa profesor Boian Cristina și la orgă electronică-clasa profesorului Stana Constantin. Am studiat și în particular cu domnul Bugă Constantin, la orgă.

Rep.: Cântai de mic? Ce îți plăcea să fredonezi?

David H.: Țin minte că am fost atras dintotdeauna de cântecul popular și fredonam cântecele Mariei Lătărețu, Mariei Apostol, dar foarte mult îmi plăcea Constantin Enceanu. De altfel, prima mea piesa pe care am cântat-o la festivaluri a fost ,,Pe-o cumpănă de fântână”, piesă pe care am ascultat-o în interpretarea lui Constantin Enceanu. Mi-ar plăcea ca, într-o zi, să interpretez alături de dânsul pe o scenă o piesă muzicală.

Rep.: Mai are talent la muzică cineva din familia ta? De unde crezi că ai moștenit dragostea pentru muzica populară?

David H.: Dragostea pentru muzica populară o moștenesc, cu siguranță, de la mama mea, pentru că i-a plăcut dintotdeauna muzica populară, portul popular. La școala întotdeauna ne-a insuflat dragostea pentru muzica populară, pentru tradițiile și obiceiurile românești și de multe ori fredonează cu mine și mă ascultă cu mare drag atunci când studiez.

Rep.: Cânți și la orgă. De când?

David H.: Cânt la orgă de la vârsta de 7 ani. Tatăl meu m-a dus prima dată la un lăutar din sat (Florea Constantin). A văzut că îmi place instrumentul și învățam repede. Apoi, părinții mei m-au înscris la Școala Populară unde am parcurs cei trei ani de studiu și trei ani specializare alaturi de domnul profesor Stana Constantin. La festivaluri concuram la secțiunea instrumente populare folosind acordeonul.

Rep.: Ai participat la festivaluri și concursuri? Ce premii ai obținut?

David H.: Am participat la numeroase festivaluri și am să amintesc câteva dintre acestea: PREMIUL I-Festivalul Național ,,Floare de tei”-Corabia(vocal și instrumental);

PREMIUL I- Festivalul Național „Artefest”- Craiova;

PREMIUL I- Festivalul ,,La stejarul din răscruce”- Județul Gorj:

PREMIUL al- II-lea- Festivalul Sibiu – „Capitala Muzicală”;

PREMIUL al- II-lea Festivalul ,,Filofteia Lăcătușu”- Vâlcea;

PREMIUL al- III-lea Festivalul „Maria Apostol” – Județul Gorj.