La 19 ani a deschis o afacere INEDITĂ în Târgu-Jiu! Haine de firmă și cărți, într-un singur magazin

Are 19 ani și este un antreprenor cu multe idei, paisonat și hotărât să reușeasc în ceea ce și-a propus! Mălin Vulpe a deschis zilele trecute primul second hand de haine din municipiul Târgu-Jiu de unde puteți cumpăra și cărți! A vrut ceva inedit, așa că atunci când i-a venit ideea unui second-hand combinat cu un anticariat, a îmbrățișat-o imediat și s-a pus pe treabă! „Concurența este foarte mare, pe placul meu. Îmi doresc ca pe viitor să extind această afacere. Chiar să adaug idei și mai creative. Tot ce fac, fac din pasiune. Încă de acum 2 ani am descoperit că vreau să continui pe domeniul antreprenorial. Îmi place să construiesc afaceri, să le dezvolt și vreau să o fac cât mai bine!”, a spus, pentru IGJ, Mălin Vulpe. Așadar, sunteți așteptați pe strada 1 Decembrie 1918 pentru a cumpăra haine frumoase și cărți interesante!

Reporter: Ce ne puteți spune despre dvs?

Mălin Vulpe: Numele meu este Vulpe Mălin, am 19 ani și sunt proaspăt absolvent al Liceului Economic “Virgil Madgearu”.

Reporter: Cine a avut ideea afacerii „Amelie”-second hand/anticariat în acelasi loc?

Mălin Vulpe: Mie. Aveam în gând de ceva timp să dezvolt un brand de haine, dar cum sunt eu puțin prea visător, mi-a luat ceva să îmi dau seama că este cam dificil pentru momentul actual. Așa că m-am gandit să încep de jos, și cum am observat că în orașul nostru este o cerere foarte mare pentru hainele second-hand, am zis de ce nu? Anticariatul într-un magazin de haine second-hand este acel ceva ce făcea magazinul mai deosebit. Merg pe principiul ca întotdeauna când fac ceva, să fie diferit de ceilalți.

Rep.: Dvs. ce rol aveți?

M.V.: În momentul de față, Amelie este prima mea afacere și aș putea să-i spun debutul meu în acest domeniu.

Rep.: Ne întoarcem la afacere. Când ați deschis? Unde se află magazinul?

M.V.: Am deschis pe 15 august în zona Piața Mică, pe strada 1 decembrie 1918.

Rep.: Hainele pe care le vindeti aici cum ar putea fi caracterizate?

M.V.: Am mers pe premisa că hainele ar trebui să fie de cea mai bună calitate. Cu ce mă diferențiez de ceilalți? Păi pot spune că pe lângă ambientul plăcut din magazin, inspirat din magazinele foarte cunoscute, calitatea este pe primul loc. Prețurile sunt mai mici decât ale concurenței. Mi se pare o prostie că prețurile să fie ridicate, bazându-mă pe reduceri de 50%. Vom avea și noi reduceri, dar clieții pot cumpăra haine ieftine și de o calitate superioară chiar și la preț întreg deoarece nu încerc să copiez concurența, încerc să fiu cât mai original… chiar dacă risc puțin.

Rep.: Ce părere au avut clienții depre faptul că într-un second hand de haine pot găsi și cărți?

M.V.: Surprinși! În Târgu Jiu încep să se miște lucrurile. Încep să apară mici antreprenori cu idei originale și multă creativitate, iar asta nu poate decât să surprindă!

Rep.: Cumpără ei și cărți și haine?

M.V.: Sigur! Cine ar rata o carte bună? În nebunia zilelor noastre ce poate fi mai relaxant decât a citi câteva pagini dintr-o carte la sfârșitul unei zile epuizante?

Rep.: Ce cărți găsim la dvs în magazin? La ce preț?

M.V.: Îmi place literatura universală, dar nu m-am gândit la mine când le-am cumpărat. Sunt cărți din toate domeniile. Prețurile sunt foarte mici. O sumă de bani nesemnificativă pentru un plus de cultură!

Rep.: Ce așteptări aveți de la această afacere?

M.V.: Vreau să văd cât va fi de apreciată. Îmi doresc să aud opiniile clienților, să îmi reproșeze ce nu e bine și să îmbunătățesc cât mai mult posibil. Nu vreau să mă limitez, urăsc asta. Nu mă gândesc că această afacere este prima și ultima. Nu mă gândesc nici că această afacere se va termina la un singur punct de lucru. Concurența este foarte mare, pe placul meu. Îmi doresc ca pe viitor să extind această afacere. Chiar să adaug idei și mai creative. Tot ce fac, fac din pasiune. Încă de acum 2 ani am descoperit că vreau să continui pe domeniul antreprenorial. Îmi place să construiesc afaceri, să le dezvolt și vreau să o fac cât mai bine!