Motreanca Oana Chivu, medaliată cu aur la Bruxelles, lucrează la o nouă invenție

Oana Vîrlan Chivu este unul dintre gorjenii de mândrie, căci tot ce a obținut a fost prin multă muncă și seriozitate. Motreanca este conferențiar dr. ing. în cadrul Facultății de Inginerie Managerială şi Sisteme Tehnologice din cadrul Universității Politehnice din Bucureşti, iar în CV-ul său găsim mai multe premii, distincții și medalii pentru merite în inovații. Anul trecut, conferențiarul Oana Chivu a primit medalie de aur, dar și distincția „Cavaler European” pentru merite deosebite în inovații la Salonul Internațional de Inventică INNOVA 2016 de la Bruxelles. „Pe plan profesional mi-am propus ca în următorii ani să devin profesor universitar, să colaborez mai mult cu anumiți colegi din alte universităţi sau institute de cercetare din ţară sau străinătate, să am colaborări cu mediul industrial, care să înglobeze atât activitatea didactică, cât și activitatea de cercetare sau de aplicare a rezultatelor cercetării”, a spus conferențiarul Oana Chivu, originară din Motru.

Reporter: Traseul dvs. profesional este impresionant. Cum a început cariera dvs?

Oana Chivu: Am urmat atât facultatea, cât și masterul în cadrul Facultății UCB Târgu-Jiu. În anul 2006 mi-am susținut examenul la doctorat, în cadrul Facultății de Inginerie Managerială şi Sisteme Tehnologice din cadrul Universității Politehnice Bucureşti și tot în acel an am ocupat, prin concurs, postul de asistent universitar pe perioadă determinată. A fost un început greu din viaţă, dar şi plăcut, un vis care a devenit realitate. În 2009 am susținut examenul pentru asistent titular, în 2011 am devenit șef de lucrări, iar în 2016 am susținut concursul de Conferențiar. Pe parcursul acestor ani, am avut o activitate vastă, având 86 de articole atât în reviste, conferințe naționale și internaționale, 11 cărți, 13 contracte naţionale/internaţionale și patru brevete de invenție.

Rep.: Când ați plecat în Capitală? Cum a fost acel an?

O.C.: La București am plecat în 2006. Da, îmi amintesc, căci a fost un început greu din viaţă, dar şi plăcut. Nu este ușor ca dintr-un oraș mic, alături de cei dragi, alături de prieteni, să pleci în Capitală. Aveam 26 de ani! Niciun drum nu este ușor, asta o știm cu toții, dar fără puțin curaj, ambiție, nu poți face nimic în viață.

Rep.: Ce funcție ocupați acum la UP București?

O.C.: În prezent sunt conferențiar dr. ing. în cadrul Facultății de Inginerie Managerială şi Sisteme Tehnologice din cadrul UP Bucureşti.

Rep.: Ce va urma pe viitor în plan profesional?

O.C.: Pe plan profesional mi-am propus ca în următorii ani să devin profesor universitar, să colaborez mai mult cu anumiți colegi din alte universităţi sau institute de cercetare din ţară sau străinătate, identificarea și funcționarea unor colaborări cu mediul industrial, care să înglobeze atât activitatea didactică, cât și activitatea de cercetare sau de aplicare a rezultatelor cercetării, realizarea de parteneriate cu firme specializate din industrie, atât pentru obținerea unor granturi sau contracte de cercetare sau chiar sponsorizări pentru dotarea laboratoarelor, pentru corelarea conținutului cursurilor cu cerințele de pe piața muncii a angajatorilor, cât și pentru folosirea practică a cunoștințelor teoretice și a rezultatelor inovațiilor într-o economie de piață dinamică.

Rep.: Ce le spuneți studenților dvs.?

O.C.: Mereu am fost alături de studenți, mereu i-am încurajat să-și urmeze visurile, dacă ai ambiție, nimic nu este imposibil.

Rep.: Mereu ați reușit în ceea ce v-ați propus prin muncă și perseverență. Ce ne puteți spune despre invenția la care v-ați adus aportul și pentru care ați primit medalie și titlul de „Cavaler european pentru merite în inovații”?

O.C.: Așa este, așa cum mulți îmi spun, mereu am fost și voi fi o luptătoare, nu m-am dat bătută, mereu am mers pe principiul „și dacă nu mai pot, mai pot puțin”. Am avut pe parcursul acestor patru ani brevete, dintre care două fiind selectate pentru a participa cu ele la diferite saloane de inventică. În perioada 17 -20 noiembrie 2016 a fost prima experiență din viața mea, participând alături de colegii mei la Salonul Internațional de Inventică „INNOVA 2016”, la Bruxelles, unde am câștigat numeroase premii: GOLD MEDAL of 65th Edition Brussels INNOVA 2016 for “Semiconstrained Total Elbow Prosthesis Made of Shape-Memory Alloys, with Coupling System Based on Shape-Memory Effect”, TROPHY and Diploma “Outstanding Innovation Award” offered by Bioactive Resources for Innovative Clinical Application Excellent Center, Thailand, 19th of November 2016, for “Semiconstrained Total Elbow Prosthesis Made of Shape-Memory Alloys, with Coupling System Based on Shape-Memory Effect” at 65th Edition Brussels Innova 2016: International Innovation Fair (17th-19th of November 2016). Am mai obținut medalie- MEDAL and Diploma on behalf of the inventors and co-workers of Industrial Chemistry Research Institute of Warsaw, Poland, Brussels November 2016, awarded by professor Regina Jeziorska, Manager of Polymer Technology and Processing Department, MEDAL and Diploma “Outstanding Innovation Award” offered by Bioactive Resources for Innovative Clinical Application Excellent Center, Thailand, 19th of November 2016. Și titlul EUROPEAN Innovation Awards – CHEVALIER. Această distincție- „Cavaler European” pentru merite în inovații, a fost un moment unic în viața mea.

Rep.: Ce proiecte de viitor aveți când vine vorba de inovații, invenții?

O.C.: Pot să spun că în această perioadă am mai lucrat împreună cu echipa mea la un brevet, „USCĂTOR MECANO-ELECTRIC DE RUFE”, brevet care a fost selectat, la fel ca cel „Proteză Totală De Cot Semiconstrânsă, din Aliaje cu Memoria Formei, cu sistem de cuplare pe bază de efect al memoriei formei”, cu care o să participam la diferite Saloane de inventică. În martie o să participăm la Cluj cu cele două brevete, mai avem o participare la Timișoara, Iași, dar și internațional, Barcelona și Bruxelles.

Rep.: În ce crede omul Oana Chivu?

O.C.: Din punct de vedere personal, am avut foarte mult de învăţat de la tatăl meu, căruia îi port un respect infinit. Am moştenit de la el dorinţa de a călători pentru a explora culturi, atitudini, tipologii umane, spiritul de iniţiativă, implicarea în proiecte şi idealismul incurabil. Însă, în aceeaşi măsură, am învăţat de la mama mea, care este un reper moral foarte rar întâlnit şi care mi-a definit, prin exemplul propriu, ce înseamnă echilibru, perserverenţă şi corectitudine. Cred că o parte dintre aceste principii au contribuit, într-o anumită măsură, la formarea mea. M-au educat să am coloană vertebrală indiferent de situaţie, să mă descurc pe cont propriu, fără să depind de nimeni, să fiu un om corect şi să încerc să nu fac rău nimănui, pentru că mereu în viaţă există un echilibru.