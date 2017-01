Motreanca Raluca Stană, un hair-stylist care adoră provocarea și zâmbetul clientelor mulțumite

Raluca Stană are 26 de ani și locuiește în municipiul Motru. Tânăra foarte talentată este hair-stylist și face fericite foarte multe femei care se lasă pe mâna ei cu ocazia unor evenimente deosebite din viața lor! Raluca Stană a studiat Ingineria mediului în cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, dar marea sa pasiune este hair-stylingul. „Meseria de hairstylist este cea mai frumoasă din lume… mereu cunoști oameni noi, ai șansa de a crea ceva diferit și deosebit, mereu înveți ceva nou. Clientelor mele le place unicitatea, noutatea, iar pentru mine asta e o provocare în plus. Ador să le văd zâmbind! Aceasta este cea mai mare mulțumire pentru mine”, a spus Raluca Stană din Motru.













Reporter: Care sunt principiile după care te ghidezi în viață?

Raluca Stană: Oricât de urâtă ar fi o experiență sau oricât de neplăcute ar fi anumite lucruri cu care mă confrunt, niciodată nu îmi pierd încrederea că totul va fi bine! Deseori, viața ne mai dă o palmă, dar trebuie să învăț să zâmbesc și să merg mai departe, pentru că experiențele pe care le trăiesc, mă ajută să mă dezvolt. Am învățat să fiu recunoscătoare pentru ceea ce am, să mă bucur de ce îmi oferă prezentul și învăț să spun “mulțumesc”. Recunoștința te poate ajuta să fii împlinită, iar practica recunoștinței te poate ajuta să devii un om mai bun.

Rep.: În câteva cuvinte, te rog să ne spui cine și cum este Raluca Stană.

R.S.: Mă consider o fire prietenoasă, ambiţioasă, încăpăţânată uneori, exigentă… Atât cu cei din jurul meu, dar mai ales cu mine. Nu-mi place dezordinea, mă nelinişteşte! Sunt sinceră, uneori chiar lipsită de diplomaţie. Spun cu uşurinţă ce gândesc, ce îmi place şi ce nu. Mă enervez destul de repede, dar am noroc că la fel de repede îmi trece supărarea. Şterg apoi totul cu buretele, nu sunt o fire răzbunătoare. În general, încerc să îmi amintesc de lucrurile frumoase şi să uit momentele neplăcute. Asta nu înseamnă însă că nu învăţ din greşeli. Încerc să văd partea bună a lucrurilor, să fiu optimistă şi să privesc jumătatea plină a paharului, nu pe cea goală. Cred că doar aşa poţi atrage energia pozitivă de care cu toţii avem atâta nevoie.













Rep.: Când ai descoperit pasiunea pentru hait-styling?

R.S.: Întotdeauna mi-au plăcut lucrurile care țin de domeniul artei. Am avut tot timpul un hobby pentru păr. Pasiunea mea pentru hairstyling mi-am descoperit-o de mică. Am avut o copilărie fericită, îmi aduc aminte cu mare drag momentele în care tundeam sau coafam păpușile!

Rep.: Ce studii/cursuri ai în acest domeniu?

R.S.: Workshopurile la care am participat mi+au adus un plus de experienţă în tot ceea ce creez. Am urmat cursurile în cadrul Şcolii Eurotraining din Timişoara .

Rep.: Când ai realizat prima coafură profesională? Îți mai amintești pe părul cui ai lucrat?

R.S.: Sigur. Prima coafură am realizat-o după ce am terminat cursul de coafură chiar pe capul primei mele mirese!

Rep.: Ce înseamnă a fi hair-stylist? Clientele tale te consideră o adevărată artistă, căci, spun ele, ceea ce reușești să faci le mulțumește așa cum nici nu se gândeau!

Rep.: Ce te inspiră atunci când lucrezi?

R.S.: Nu știu dacă mă inspiră ceva anume. Ador să coafez și de multe ori îmi vin idei pe moment. (…) Pentru viitor vreau să invetesc mai mult în pregătirea mea profesională. Timpul liber îl dedic accesorilor de păr pe care le creez. Este o altă pasiune pe care o practic de mai bine de un an de zile.

Rep.: Dacă ar fi un singur truc (legat de frumusețea părului și aranjarea lui) pe care să-l recomanzi femeilor, care ar fi acela?

R.S.: Țineți bretonul sau suvițele mai lungi departe de zona ochilor printr-un procedeu simplu și vechi, de pe vremea bunicilor: taparea. Folosește un piaptăn cu dinți foarte apropiați pentru a tapa puțin șuvițele de păr la rădăcină. Astfel, bretonul tău va sta în loc toată ziua și nu te va deranja! Numai bine tuturor!