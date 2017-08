Poeta Andreea Ciucă, adolescenta mereu în căutare de ceva nou

Crede într-o generaţie ambiţioasă care are puterea să schimbe multe în România și în visuri care pot răsturna o lume întreagă! Așa se descrie eleva Andrea Ciucă (Idita), scrie Revista Cult-ura. Adolescenta din municipiul Motru scrie poezie (premiată de mai multe ori n.red.) și proză, dar și cronică de carte. Este elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național „George Coșbuc” din Motru.

Reporter: Te rog să ne spui câte ceva despre tine!

Andreea Ciucă: Oamenii care mă citesc mă ştiu ca fiind Andreea Ciucă, care e un pseudonim deocamdată. Ciucă e numele mamei şi a fost dorinţa mea să-l folosesc. Oamenii din viaţa de zi cu zi mă știu ca fiind Andreea Idita, dar eu mă ştiu pe mine ca fiind adolescentă mereu în căutare de ceva nou, prinsă între obsesii şi poveşti. M-am născut în Drobeta-Turnu Severin în urmă cu aproape 17 ani şi jumătate, cu o zi mai târziu decât ar fi trebuit, dovadă că mereu am avut probleme cu punctualitatea! Sau poate pentru că eram încă de pe atunci speriată de lumea reală şi nu voiam să fac parte din ea. Într-un univers paralel mi-ar fi plăcut să am numele Nina şi să-mi primesc scrisoarea de la Hogwarts, să fiu vrăjitoare şi să am două pisici. Dar universul în care trăiesc a ales altceva pentru mine, aşa că mă rezum la a fi Andreea şi nimic mai mult.

Rep.: La ce școală înveți și în ce clasă ești? La ce profil?

A.C.: Sunt în clasa a XII-a la Colegiul Naţional „George Coşbuc” din Motru. În ciuda faptului că scrie pe fruntea mea ,,pasionată de literatură”, am ales un profil real, mai exact matematică-informatică. Asta pentru că în clasa a IX-a m-a apucat nebunia să mă arunc prin toate părţile, să încerc tot ce se poate, gândindu-mă că dacă nu o să se aleagă ceva cu poezia, măcar va exista o a doua variantă.

Rep.: Ce planuri ai în legătură cu școala? Te-ai gândit ce carieră ai vrea să urmezi?

A.C.: Vreau să scriu şi să rescriu. Versuri, propoziţii întregi sau poveşti. Vreau să dau la ASE, îmi încerc norocul cam peste tot. Nu o să-mi meargă? Asta e, punct şi de la capăt. Rescriu.

Rep.: Când ai descoperit poezia?

A.C.: Am descoperit poezia în şcoala primară, atunci când mi-am ales din bibliotecă un volum cu poeziile lui Eminescu. Ştiu că îmi plăcea foarte mult acea carte pentru că avea ilustraţii, că de înţeles versuri nu prea reuşeam. Mă aventurasem tocmai către poezie din dorinţa de a scăpa de basmele plictisitoare pe care mama mă obliga să le citesc. Primul volum de poezie pe care mi l-am cumpărat a fost unul de Nina Cassian. Îmi amintesc că multă vreme am fost îndrăgostită de ultima poezie de aici, Prinţul Miorlau, atât de îndrăgostită încât am ajuns să-mi botez motanul din acea perioadă Miorlăilă.

Rep.: De când scrii versuri?

A.C.: Am avut primele încercări pe la 8 ani, dar pe atunci era doar un joc care mereu se termina prost, pentru că nu eram mulţumită deloc şi eu voiam totul deodată. Scriu cu gânduri serioase de la 15 ani şi cu gânduri foarte serioase de la 16 ani, timp în care scrisul a devenit joaca mea favorită. Scrisul ca scrisul, dar rescrisul e cireaşa de pe tort pentru mine, când stau în faţa textelor mele şi le iau la tăiat şi îmbunătăţit parcă încep să-mi cotrobăie insectele printre organe şi prin inimă. E cea mai frumoasă senzaţie, e ca atunci când te uiţi la un documentar şi întreg universul începe să se dezvelească în faţa ta. Când am împlinit un an, primul lucru pe care l-am ales de pe tavă a fost pixul, deci mi-am hotărât destinul încă dinainte de a şti să scriu sau să citesc. Am reuşit să public poezie în două reviste literare: Ad Mutrium şi Literadura. Dar nu mă joc numai cu versurile, mă joc şi cu proza. E adevărat, încă nu sunt prea bună la capitolul proză, dar mă încălzesc cu poezia. Pe lângă toate astea, sunt şi blogger de carte de aproape doi ani (https://ciucaandreea.wordpress.com ), blogul fiind locul în care îmi povestesc fricile şi trăirile prin intermediul cărţilor citite, dar e şi un loc în care mă ocup de interviuri cu autori talentaţi, am scris câteva articole despre cărţi pentru Hyperliteratura, iar pe societatesicultura.ro mă ocup de articole despre cărţi şi filme. Multe mulţumiri echipei Hyperliteratura, pentru că mi-a oferit încredere în mine şi multe îmbrăţişări Anei Mănescu, pentru că m-a primit cu braţele deschise in familia SC, pentru că mi-e zână preferată şi om-aducător-de-cărţi de la Editura Herg Benet.

Rep.: În ce crede Andreea Ciucă?

A.C.: Crede în pisici prietenoase, într-o generaţie ambiţioasă care are puterea să schimbe multe în România, crede în rupturile şi legăturile dintre litere, în poveşti spuse şi încă nespuse, în visuri, vise şi în scenarii care pot răsturna o lume întreagă.