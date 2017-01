Un motrean, care a studiat ingineria astronautică în Anglia, este doctorand la Universitatea Southampton!

Marian Daogaru este un tânăr execepțional, originar din municipiul Motru și care a studiat Inginerie Astronautică. Tânărul are specializarea de inginer în sisteme spațiale la Facultatea de Inginerie și Mediu (Faculty of Engineering and Environment). Facultatea a făcut-o la Universitatea Southampton, instituție de top din Anglia, acum fiind și doctorand acolo. „Un factor ce m-a determinat să aplic în Anglia a fost accentul pus pe cercetare. (…) Sunt doctorand de la mijlocul lui Septembrie 2016. Dar pe lângă doctorat, pentru că îmi permite programul, sunt și asistent la un curs de anul 3 de inginerie spațială. La acest curs, profesorul coordonator, plus eu și alt doctorand, îndrumăm studenții cum să producă un design pentru un micro-satelit”, a spus Marian Daogaru pentru Revista Cult-ura. Marian Daogaru a participat, în vremea liceului, în fiecare an la Olimpiada Județeană de Fizică, unde a obținut locul 1 sau 2 de fiecare dată, dar și la multe alte concursuri județene și naționale de fizică.

Rep.: Unde ai făcut facultatea și cum a fost admiterea?

M.D.: Am terminat în cadrul departamentului de Inginerie Astronautică ca inginer în sisteme spațiale la Facultatea de Inginerie și Mediu (Faculty of Engineering and Environment), Universitatea din Southampton (University of Southampton). Admiterea a fost un proces standard de intrare la Universitate în UK: o aplicație UCAS pe site-ul cu același nume, unde a trebuit să trimit o scrisoare de intenție, de ce vreau să studiez subiectul ales, o scrisoare de recomandare de la un profesor, un CV, câteva detalii generale și până la 5 cursuri pe care voiam să le studiez la diferite universități. Apoi am așteptat răspunsurile de la universități, fiecare punând o condiție pentru nota la bacalaureat și un test de limba engleză. În final, am dat ca test de limba IELTS și am luat bacalaureatul, urmat de confirmarea locului.

Rep.: Ce a însemnat facultatea pentru tine? Ai studiat la una dintre cele mai bune universități din lume.

M.D.: Ca pentru orice student, facultatea a reprezentat o nouă experiență, în care ești responsabil de aproape toate aspectele vieții tale. A trebui să găsesc o balanță între învățat, distracție și treburi casnice, să zicem așa. În plus, este locul unde continui să te dezvolți și să te definești ca om. Pe lângă cursuri, ai foarte multe oportunități pentru foarte multe activități, să cunoști oameni noi, să cunoști culturi noi.

Rep.: Ce te-a determinat să faci această alegere, să mergi în Anglia la facultate?

M.D.: Cu mult timp înainte de a aplica la universitate voiam să studiez inginerie aerospațială. Să învăț cât mai mult despre navete spațiale, cum sunt construite, cum funcționează industria spațială etc. Având în vedere că am fost așa interesat de partea de spațiu, am căutat cursuri în care majoritatea modulelor erau axate pe design de navete spațiale. Așa am ajuns la sistemul universitar, unde am găsit cursuri special axate pe: cum să construiești navete sau misiuni spațiale. Mai mult, Southampton are cel mai bun departament de inginerie spațială din UK și unul dintre cele mai bune din lume. Facultatea de Inginerie este în permanență în top. Un alt factor ce m-a determinat să aplic în Anglia a fost accentul pus pe cercetare, în special la universitățile ce fac parte din Russell Group. Studenții au câteva ore (de obicei 3 la o materie) pe săptămână, iar restul timpului este studiu individual, în care trebui să cauți, să te interesezi, să înveți.

Rep.: Acum ești la doctorat. Ce studiezi? Cum a fost admiterea?

M.D.: Admiterea a fost pe bază de interviu: am trimis aplicația formată din CV, scrisoare de intenție (de ce vreau să studiez un PhD), scrisoare de cercetare (de ce anume vreau acel PhD, cum văd eu tema de cercetare propusă, cum intenționez să abordez tema de cercetare și ce idei am legat de aceasta), 2 scrisori de recomandare și notele din anii anteriori. Apoi a urmat un interviu de o oră cu 4 intervievatori: cei 2 profesori supraveghetori și 2 dintre cei 3 directori ai programului prin care am aplicat, și anume Centrul pentru Pregătire Doctorală (CDT) în Noua Generație de Modelare Computațională (NGCM). Apoi, după o lună am primit răspunsul și am început la mijlocul lui Septembrie. Doctoratul meu este puțin diferit față de majoritatea. Este format dintr-un an pregătitor la nivel de masterat, urmat de 3 ani de doctorat efectiv. În primul an, deși l-am numit pregătitor, este la nivel de masterat, trebuie să mențin un anumit standard de note pentru a primi sponsorizare și în anii următori. Anul acesta, timpul meu e împărțit 50% învățat și 50% cercetare. În primul an învățăm despre programare avansată, matematică avansată și modelare computațională: cum să modelezi sisteme complete prin programare. Următorii 3 ani vor fi numai cercetare. Tema mea de doctorat este: Deșeuri spațiale și evoluția sistemelor spațiale versatile.

Rep.: Este doctoratul job-ul tău?

M.D.: Da, doctoratul este jobul meu. Doctoratul nu e ceva ce fac în timpul meu liber. Universitatea mă finanțează să fac cercetare și au așteptări ca de la orice angajat: un anumit număr de ore pe zi la serviciu, aproape tot anul. Sunt doctorand de la mijlocul lui Septembrie 2016. Dar pe lângă doctorat, pentru că îmi permite programul, sunt și asistent la un curs de anul 3 de inginerie spațială. La acest curs, profesorul coordonator, plus eu și alt doctorand, îndrumăm studenții cum să producă un design pentru un micro-satelit. În echipe, ei vin cu ideile, iar noi le răspundem la întrebările legate de toate așteptările de design, sau îi sfătuim cum ar trebui să acționeze în diferite situații.

Rep.: În ce proiecte ai fost implicat pe perioada studenției, dar de când ești la doctorat?

M.D.: Am fost implicat mai mult în proiecte de cercetare. În anul 3 am făcut designul teoretic la o misiune către Europa, o lună a lui Jupiter, să investigheze grosimea stratului de gheață de pe suprafața satelitului. A fost un proiect de cercetare, de investigație, nu va zbura niciodată ce am făcut eu. În anul 4 am lucrat în grup la un „țopăitor lunar”: un dispozitiv care, daca ar fi pus pe Lună, ar folosi un motor de rachetă să se deplaseze, practic sărind dintr-o parte în alta. Am mai lucrat și la o stație meteo autonomă, care are nevoie doar de WIFI să pună datele pe Cloud, de unde pot fi accesate. Deși nu se poate spune că este proiect, am fost implicat din anul 3 până în prezent în revitalizarea echipei de airsoft (un soft extrem) a Universității. Așa am participat la mai multe competiții împotriva altor universități din UK. Acum lucrez la un proiect de cercetare în care creez un soft ce va dezvolta automat misiuni spațiale, bazat pe datele primite de la utilizator.

Rep.: Ce îți dorești pentru viitorul apropiat?

M.D.: Îmi doresc să termin acest an cu bine și să termin doctoratul în timp. Poate și să particip la mai multe conferințe unde voi prezenta ce am lucrat și voi avea șansa să călătoresc. Pași mărunți. Mai mult nu știu ce aș putea să îmi doresc!